Koekje van eigen deeg! Ferrari verliest rechten op iconische 250 GTO

Yep, zo'n onsympathiek merk is Ferrari. De fabrikant uit Maranello is 'vergeten' te checken of de naam Purosangue beschikbaar is, wil zijn suv toch zo noemen, en probeert daarom een liefdadigheidsinstelling - die al jaren Purosangue Foundation heet - te intimideren met een rechtszaak. Ferrari zegt dat de stichting zijn naam in de afgelopen jaren niet voldoende heeft gebruikt en dat daarom het recht erop vervallen is. Iets wat de oprichter van de Purosangue Foundation onzin noemt. "Waarom moeten wij afscheid nemen van onze identiteit? Ferrari had gewoon fatsoenlijk zijn research moeten doen. Er is genoeg bewijs van onze activiteiten in de afgelopen jaren."

Is de legendarische Ferrari 250 GTO kunst?

Dus is de ironie des te smakelijker dat Ferrari door diezelfde regel nu de rechten op de 250 GTO verliest. Volgens de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) moet je inderdaad een naam of een vorm gebruiken, anders raak je het recht erop kwijt. Ferrari klaagde twee jaar geleden het eveneens Italiaanse Ares Design aan. Dat bedrijfje - bekend van de Ares Panther - wilde een serie moderne interpretaties van de Ferrari 250 GTO bouwen, maar werd teruggefloten door de rechter, die bepaalde dat de 250 GTO een kunstwerk is en dat Ferrari als enige de auto mag "produceren, commercialiseren en promoten".

Ferrari heeft alleen de rechten op speelgoed

Ares Design liet het er echter niet bij zitten en klaagde op zijn beurt Ferrari aan. En de rechter heeft Ares Design nu gelijk gegeven. Ferrari heeft pas in 2008 de 250 GTO laten vastleggen bij de EUIPO. En dat terwijl de sportwagen zelf reeds in 1964 uit productie ging. Ferrari heeft zijn rechten op de 250 GTO meer dan vijf jaar lang niet gebruikt, dus mag Ares Design gewoon een hommage aan de auto maken. Volgens de rechter heeft Ferrari alleen nog de rechten op de 250 GTO als het gaat om speelgoed en modelletjes. Je zou toch denken dat Ferrari dit had zien aankomen. In 2017 verloor de fabrikant op dezelfde manier al de rechten op de naam Testarossa aan een Duitse speelgoedmaker.

Ferrari 250 GTO is de duurste auto ter wereld

Van de Ferrari 250 GTO zijn tussen 1962 en 1964 maar zesendertig exemplaren gebouwd om hem te homologeren voor de Group 3-raceklasse. De originele kopers moesten iets meer dan 18.000 dollar betalen en werden persoonlijk goedgekeurd door Enzo Ferrari. In de jaren daarna zakten de 250 GTO-prijzen flink in. De Ferrari werd als weinig meer gezien dan een gebruikte raceauto. In 1969 werd de tweede 250 GTO - chassisnummer: 3223GT - op een veiling afgehamerd op 2500 dollar. In 2018 werd chassisnummer 4153GT de duurste auto ter wereld, toen hij voor 70 miljoen dollar (!) werd verkocht aan de Amerikaanse verzamelaar David MacNeil.