Van de Lamborghini Sián Roadster worden maar negentien stuks gebouwd

Ach, een beetje marketinggeblaat … Zouden wij ook doen als we bij Lamborghini de paarse broek aan hadden. Want oneerbiedig gezegd is de Sián Roadster natuurlijk niet enorm interessant. Hij is gewoon een Lamborghini Sián zonder dak. Eentje waar slechts negentien exemplaren van worden gebouwd. Een stuk minder dus dan van de 'reguliere' Sián, die in een beperkte oplage van drieënzestig op de markt komt. Een oplage die - uiteraard - al volledig is uitverkocht.

Zelfde aandrijflijn als Lamborghini Sián

De aandrijflijn van de Lamborghini Sián Roadster is gelijk aan die van de Sián, met een atmosferische 6,5-liter V12 en een elektromotor, die samen een vermogen van 819 pk levert. De sterkste Lamborghini ooit - tot de Lamborghini SCV12 komt - maakt binnen 2,9 seconden gehakt van de sprint naar 100 km/h en haalt een top van meer dan 350 km/h. Volgens de makers voel je de invloed van de elektromotor vooral bij de start en op tussenacceleraties, wanneer in één keer extra koppel toegankelijk is.

Sián betekent 'flits' of 'bliksemschicht'

Volledig elektrisch rijden kan de Lamborghini Sián Roadster alleen op manoeuvreersnelheid en in de achteruit. De naam Sián komt uit een lokaal Italiaans dialect, dat wordt gesproken in de regio rondom de Lamborghini-fabriek in Sant'Agata Bolognese, en betekent 'flits' of 'bliksemschicht'. Zijn elektrische systeem weegt slechts 34 kilo. En dat is vooral te danken aan het feit dat Lamborghini geen traditionele batterij gebruikt, maar een supercondensator, die razendsnel remenergie kan opnemen en afgeven.

Lamborghini Sián Roadster in Blu Uranus

De Lamborghini Sián Roadster maakt zijn debut in de kleur Blu Uranus, met goudkleurige Oro Electrum-wielen. Kopers mogen hun Sián Roadster natuurlijk helemaal naar hun eigen persoonlijke smaak aanpassen, met hulp van Ad Personam, de personalisatie-afdeling van Lamborghini. Wat de Sián Roadster kost, is niet bekend. Maar je kunt er donder op zeggen dat het prijskaartje groot genoeg moet zijn om een bedrag met zes nullen af te drukken.