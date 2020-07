Is de Cupra El-Born de eerste elektrische hot hatchback?

In maart 2019 onthulde Seat zijn eigen variant van de volledig elektrische Volkswagen ID.3: de Seat El-Born. Officieel was de auto nog een concept car, maar hij zat al heel dicht bij het productiemodel. Het is interessant om de verschillen met de Cupra El-Born te zien. In de Seat hangt een 62-kWh batterij, die volledig opgeladen goed zou zijn voor een actieradius van maximaal 420 kilometer. De Cupra beschikt over een grotere 82-kWh accu (waarvan 77 kWh bruikbaar is) en haalt een bereik van liefst 500 kilometer.

Dezelfde motor als de Seat El-Born?

Het rare is dat Cupra - als sportmerk - niets meldt over het vermogen van de Cupra El-Born. Er is alleen bekend dat de hatchback in 2,9 seconden naar 50 km/h gaat (niet naar 100 km/h dus). De vorig jaar geïntroduceerde Seat El-Born heeft een elektromotor met 204 pk en doet de sprint naar 100 km/h in 7,5 seconden, dus we gaan ervan uit dat de Cupra dezelfde motor heeft.

Is de Cupra El-Born zoveel anders?

Sowieso geeft Cupra nog weinig prijs over de El-Born. We weten eigenlijk alleen dat hij een head-up display met augmented reality heeft en een adaptief sportonderstel. De vraag is nu vooral: in hoeverre wijkt de Cupra El-Born af van de Seat El-Born, qua prestaties, maar ook qua rijeigenschappen? Want zoals het er nu naar uitziet, zal het verschil niet wereldschokkend zijn. De Cupra El-Born wordt op dezelfde productielijn gebouwd als de Volkswagen ID.3.