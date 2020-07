Rolls-Royce Wraith Kryptos verbergt een geheime boodschap

Volgens Rolls-Royce is de Wraith Kryptos ontstaan vanuit de passie van één ontwerper voor cryptografie. "Op het eerste gezicht straalt de Wraith Kryptos Collection gewoon dynamiek uit", aldus topman Torsten Müller-Ötvös. "Maar als je beter kijkt, dan zul je een reeks verborgen boodschappen zien. Ik ben benieuwd wie van onze klanten de code kan kraken."

Slechts twee mensen bij Rolls-Royce weten de oplossing

Müller-Ötvös doelt op de symboolreeksen die overal op en in de Rolls-Royce Wraith te zien zijn. Ze lijken puur decoratief, maar dat zijn ze niet. Het is een code die zo geheim is dat slechts twee mensen weten hoe het raadsel is op te lossen: de ontwerper en CEO Müller-Ötvös. Het antwoord zit in een verzegelde enveloppe en ligt in een kluis op het hoofdkantoor van Rolls-Royce.

Codereeksen op de Rolls-Royce Wraith Kryptos

Kopers van een Rolls-Royce Wraith Kryptos krijgen toegang tot een speciale applicatie. Via deze zogenoemde Whispers-app kunnen ze hun oplossingen voor de raadsels aandragen (of pogingen tot oplossingen). Er zitten kennelijk codereeksen bij de Spirit of Ecstasy, in de zijstriping, op de hoofdsteunen en op nog een aantal andere locaties. Zal het iemand lukken om het raadsel op te lossen?