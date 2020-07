Audi Q4 Sportback E-Tron Concept komt volgend jaar op de markt

Voor wie niet goed in de Audi-terminologie zit: de toevoeging Sportback aan de typeaanduiding Q4 E-Tron betekent dat we hier te maken hebben met de coupévariant. Want het toekomstige elektro-aanbod van Audi wordt al net zo nichevullend als de rest van het modellengamma.

Beduidend kleiner dan de Audi E-Tron

De Audi Q4 E-Tron en Q4 Sportback E-Tron staan op hetzelfde elektrische MEB-platform en zijn beduidend kleiner dan de Audi E-Tron en E-Tron Sportback (4,60 meter tegenover 4,90 meter). Ze hebben twee elektromotoren (één op de voor- en één op de achteras) met een totaalvermogen van 306 pk.

Audi Q4 Sportback E-Tron is begrensd

Voor maximale efficiency wordt normaal gesproken alleen de 204 pk leverende elektromotor op de achteras gebruikt; alleen als het nodig is, schakelt de andere motor bij. De topsnelheid van de Audi Q4 Sportback E-Tron is begrensd op 180 km/h. Hij zit in zo'n 6,3 seconden op 100 km/h.

WLTP-actieradius van 450 kilometer

Onder de bodem van het cabine ligt een 82-kWh batterij, die in 30 minuten tot 80 procent is op te laden en waarmee de Q4 Sportback E-Tron een WLTP-bereik van maximaal 450 kilometer moet kunnen halen. Er komt ook een achterwielaangedreven versie op de markt, die op een volle batterij een actieradius van meer dan 500 kilometer bereikt.

Meer dan twintig elektrische Audi's

De Audi E-Tron - die in september 2018 werd gelanceerd - is de eerste volledig elektrisch aangedreven Audi, maar zeker niet de laatste. In 2025 wil Audi meer dan twintig volledig elektrische modellen in zijn leveringsprogramma hebben; stekkerauto's in alle segmenten, dus niet alleen maar suv's.