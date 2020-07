Subsidie elektrische auto: Overheidspotje is al voor 90 procent leeg!

Hoe werkt het ook alweer? Dat kun je in onze uitleg op Autowereld.com lezen, maar in het kort geldt dat particulieren voor een nieuwe elektrische auto een subsidie van 4000 euro kunnen krijgen (met terugwerkende kracht tot 4 juni). Daarbij maakt het niet uit of je hem koopt of leaset via een private-leaseconstructie. Als je kiest voor een tweedehands EV, dan kun je 2000 euro van de overheid krijgen. Hoe je de subsidie kunt aanvragen, lees je in dit Autowereld-artikel.

Nog maar 992.000 euro EV-subsidie over

De subsidiepot is voor 2020 gevuld met 17,2 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro bestemd is voor nieuwe elektrische auto's en 7,2 miljoen euro voor gebruikte exemplaren. Als de pot leeg is, wordt hij pas weer in 2021 gevuld (met 27,9 miljoen euro). Waarschijnlijk is hij morgen of overmorgen al leeg. Vandaag - zes dagen na de start van de subsidie - meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat er nog 992.000 euro van de 10 miljoen euro voor nieuwe auto's beschikbaar is. En dat is nog maar 9,9 procent.

Gebruikte elektrische auto's minder in trek

Minder hard gaat het met de subsidie voor tweedehands elektrische auto's. Van de 7,2 miljoen euro is in de afgelopen zes dagen 'slechts 1,3 miljoen euro gebruikt. De verkoop van gebruikte EV's is in de afgelopen maand wel flink toegenomen. In juni 2019 werden 180 exemplaren verkocht. Vorige maand waren dat er al 672, een toename van 273 procent. Voor een lijst van alle elektrische auto's die in aanmerking komen voor subsidie kun je kijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.