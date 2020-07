'McLaren gaat aandeel in McLaren Formule 1-team verkopen'

Het gaat niet best met McLaren. De fabrikant van onder meer de 570S, 720S en Senna is dubbel geraakt door de coronacrisis: niet alleen zijn de autoverkopen ingezakt, ook de inkomstenstroom uit de Formule 1 is zo goed als opgedroogd. Daarom heeft McLaren aangekondigd een derde van zijn personeel te ontslaan. Ook is het bedrijf in een strijd verwikkeld met investeerders om extra geld te mogen ophalen (McLaren heeft enkele investeerders zelfs voor de rechter gedaagd).

McLaren Formule 1-team op plek drie

Daarbij denkt Mclaren aan het verkopen van een aandeel in zijn McLaren Formule 1-team. Volgens Autocar is de fabrikant in gesprek met een aantal geïnteresseerden voor een minderheidsaandeel. Het Formule 1-team van McLaren zorgde afgelopen weekend voor een stunt. Coureur Lando Norris kwam tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring op het podium terecht, achter winnaar Valtteri Bottas (Mercedes) en nummer twee Charles Leclerc (Ferrari).

Drie onderdelen van McLaren Group

Volgens een bron binnen McLaren zijn er meerdere gegadigden voor een aandeel in het raceteam van McLaren. De gesprekken zouden al in een vergevorderd stadium zijn. McLaren Group bestaat uit drie onderdelen: McLaren Automotive (dat de straatauto's maakt), McLaren Racing (het Formule 1-team) en McLaren Applied (dat zich onder meer bezighoudt met elektronica, procestechniek en simulatiesoftware). De onderneming is in 1981 opgericht door Ron Dennis, die sinds 2017 niet meet betrokken is bij McLaren.