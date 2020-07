Waarom kopers 'nieuwe' Aston Martin DB5 van koude kermis thuiskomen

Het is inmiddels 56 jaar geleden dat de Goldfinger in première ging. Behalve hoofdrolspeler Sean Connery had ook diens auto een glansrol in deze derde James Bond-film. De Aston Martin DB5 was in 1963 in productie gegaan en de fabrikant zag wel brood in een heldenrol naast de bekendste spion ter wereld.



Niet de openbare weg op



Diverse Bond-films, 900 DB5's een halve eeuw later heeft de Britse GT nog niets van zijn glans verloren. Daar haakt Aston Martin graag op in, door de 007-connectie nog eens flink uit te melken met een speciale versie van de DB5. Vanwege alle moderne milieu-eisen mag de auto in de meeste landen niet de openbare weg op, toch denkt Aston Martin minimaal 25 rijkaards te kunnen strikken.

Nepgeweren

De eerste DB5 van de beperkte oplage, intern ook wel Job 1 genaamd, is inmiddels af en laat al zijn Bond-foefjes aan de wereld zien. Zo kun je achterliggers van je afschudden met een rookgordijn of een oliespoor (alweer vanwege het milieu is dat natuurlijk geen echte olie), roterende kentekenplaten, nep-machinegeweren in de neus, een kogelwerend scherm voor de achterruit, ramrozetten in voor- en achterbumper en gesimuleerde uitschuifmessen in de wielen om de banden van tegenstanders kapot te snijden. Het klapdak voor de schietstoel om ongewenste bijrijders te laten hemelen, is een optie.

Bakelieten telefoon



Aan de binnenkant kan de speelse miljonair zich James Bond wanen dankzij een namaak-radarscherm om boeven op te sporen, een bakelieten telefoon in het bestuurdersportier, een pookknop om het wapentuig mee te bedienen, tuimelschakelaars in de tunnelconsole voor de andere 007-gadgets, een opbergla voor wapens onder de bestuurdersstoel en een afstandsbediening om de trukendoos buiten de auto te bedienen.

007 spelen



Je ziet het, als je als rijkaard met deze nagemaakte Bond-auto kidnappers op afstand denkt te houden, kom je van een koude kermis thuis. De machinegeweren zijn nep, de bandenmessen zijn niet echt en je de achtervolgers in een levensgevaarlijke slip brengen gaat ook al niet lukken ... Het blijft due echt bij nulnulzeventje spélen ...

Zes-in-lijn

Wat er wél echt en origineel is aan de Aston Martin DB5 Continuation? Het ontwerp, de aluminium carrosserie en de zescilinder lijnmotor met vier liter inhoud en drie SU-carburateurs. Nummer één is klaar, de rest volgt na ieder 4500 uur productietijd en wordt in de tweede helft van 2020 aan de klanten afgeleverd.