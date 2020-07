Dodge Charger SRT Hellcat Redeye heeft 808 pk!

Een red-eye is een vlucht die aan het eind van de middag of het begin van de avond vertrekt en de volgende morgen aankomt. Het is een nachtvlucht waarop je lekker kunt slapen. Of niet, natuurlijk, want slapen in een Economy Class-stoel is ons nog nooit gelukt. En misschien dat Dodge dát heeft bedoeld met de typeaanduiding Redeye. Wij zouden namelijk geen oog dicht doen als er een 808 pk sterk monster net buiten ons slaapkamerraam stond geparkeerd.

Krankzinnige cijfers

Al is de Dodge Charger SRT Hellcat Redeye niet alleen eng, maar ook best lachwekkend. Denk maar eens na over de cijfers: een 6,2-liter V8 in een gewone familiesedan, een supercharger met een inhoud van 2,7 liter, een vermogen van 808 pk, en 958 Nm koppel. De topsnelheid van de Redeye ligt op 327 km/h. Zijn vanafprijs ligt in de Verenigde Staten op zo'n 76.000 euro. Nogmaals: zijn vanafprijs ligt in de Verenigde Staten op zo'n 76.000 euro!

Grotere supercharger

In vergelijking met de 727 pk leverende Dodge Charger SRT Hellcat (modeljaar 2021) heeft de Redeye een aantal modificaties ondergaan om tot 808 pk te komen. Zo is de supercharger groter geworden en levert hij meer druk, heeft de achtcilinder een extra brandstofpomp gekregen, en is het binnenste van de motor versterkt met nieuwe zuigers, zuigerstangen en kleppen. Door al die luchtinlaten op de neus zuigt hij 18 procent meer zuurstof naar binnen dan de 'gewone' Charger SRT Hellcat.

Redeye alleen als widebody

De Redeye is er alleen met widebody-carrosserie. Hij staat op 20-inch lichtmetalen wielen, die - wonderlijk genoeg - zijn geschoeid met all-seasonbanden (zomerbanden zijn een optie). Dodge beweert overigens dat de Charger SRT Hellcat Redeye de snelste sedan ter wereld is, maar dat klopt niet. Vlak boven de Amerikaan (top van 327 km/h) staan nog de Alpina B5 (330 km/h) en de Bentley Flying Spur (333 km/h). Maar die zijn wel veel duurder.