Formule 1: Wint Max Verstappen als we de 2019-resultaten over 2020 leggen?

Goed goed, de uitslagen van vorig jaar zeggen niet veel, want de teams hebben nieuwe auto’s. Red Bull lijkt er sterk voor te staan en Mercedes is er al jaren gelijk vanaf het begin goed bij. Ferrari daarentegen roept nu al openlijk dat er gefaald is (al kan dit ook een rookscherm zijn). Toch lijkt het ons leuk om te kijken hoe het ervoor staat nadat de eerste acht races zijn gereden met dezelfde uitslagen als vorig jaar.

Max Verstappen op weg naar eerste kampioenschap

Max Verstappen begint 2020 goed. Vorig jaar wist hij zijn ‘thuisrace’ in Oostenrijk te winnen. Dit seizoen begint met de race in Spielberg op de Red Bull Ring. Er wordt zelfs niet één keer gereden, maar twee weekenden na elkaar. Dat betekent een full pull van 50 punten voor de Nederlander. Hamilton komt de eerste twee races niet verder dan de vijfde plaats en scoort in totaal 20 punten. Ook Leclerc begint goed dankzij de dubbele race in Oostenrijk, waar hij vorig jaar tweede werd achter Verstappen: 36 punten voor hem na de eerste twee races in 2020.

Lewis Hamilton zet er een tandje bij

Jammer voor Verstappen, maar de volgende vier races zijn allemaal in kannen en kruiken voor Hamilton. Hij wint eerst Hongarije. Verstappen houdt de voorsprong in het kampioenschap door tweede te worden en de schade beperkt te houden (Vettel wordt derde, Leclerc vierde).



Dan volgen twee weekenden met Hamiltons thuisrace op Silverstone – het tweede circuit waar twee weken achter elkaar geracet wordt. Alle winst voor Verstappen na Oostenrijk verdwijnt hier als sneeuw voor de zon, want de Nederlander komt niet verder dan een vijfde plaats. Na het eerste raceweekend in Engeland staat Verstappen nog bovenaan in het kampioenschap met 78 punten. Hamilton volgt met 70 punten, Leclerc staat derde met 63 punten. Een week later staat de Brit echter bovenaan (Ham. 95 / Ver. 88). Vettel scoort in Engeland geen enkel punt en blijft ver achter op de rest.

Lewis Hamilton blijft scoren

De zesde race in het kampioenschap vindt plaats in Spanje. Ook deze race wint Hamilton. Bottas wordt tweede en Verstappen houdt het verlies beperkt met een derde plaats. Vettel en Leclerc worden vierde en vijfde. Hamilton loopt uit op de concurrentie en staat met 120 punten al 17 punten voor op nummer twee: Max Verstappen.

Charles Leclerc wint, Lewis constant, Max verliest

De laatste twee races van het ‘seizoen’ zijn een teleurstelling voor Max Verstappen. In België en Italië scoort hij in totaal slechts vier punten (met een achtste plaats in Italië). Hamilton wordt respectievelijk tweede en derde. Winnaar van de laatste races is Charles Leclerc. Hij wint de laatste twee races en schrijft 50 punten blij. Deze laatste races zetten de stand om de wereldtitel op z’n kop. Niet Max, maar Leclerc wordt tweede in het kampioenschap en zelfs Bottas komt aan de Nederlander voorbij. Het seizoen dat in Oostenrijk zo sterk begon, leidt na acht races slechts tot een teleurstellende vierde plaats.

De ‘eindstand’ is als volgt: Hamilton wordt kampioen met 153 punten, gevolgd door Leclerc met 138 punten en Bottas met 121 punten. Max wordt vierde met 107 punten. Vettel komt niet verder dan 63 punten … Bij de constructeurs wint Mercedes alweer. Bottas is als nummer twee te sterk en te constant.

Waarom Max Verstappen toch wereldkampioen wordt

Natuurlijk is het leuk om de resultaten van vorig jaar alvast door te zetten naar de komende acht races, maar de kans dat het gaat verlopen zoals hierboven staat, is niet groot. Het lijkt erop alsof Mercedes en Red Bull goed aan het kampioenschap gaan beginnen, maar Ferrari heeft geen goede auto en zal waarschijnlijk meer punten laten liggen dan vorig jaar. Tijd om de auto te verbeteren is er amper tussen de races door.

Maar ook Alexander Albon zal dit jaar vanaf race één beter meedoen dan vorig seizoen en punten afsnoepen van de tegenstanders van Max Verstappen. De Nederlander zelf zal echter scherper dan ooit aan de starts verschijnen en vooral de race in België zal niet nog een keer negatief eindigen. Geloof ons maar: Max Verstappen heeft grote kans dit jaar wereldkampioen te worden.