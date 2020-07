Dodge Durango krijgt niet alleen een facelift, maar ook 720 pk

Onder de motorkap ligt de beroemde en beruchte 6,2-liter supercharged Hellcat-V8 van Dodge. Het blok produceert 720 pk en 874 Nm koppel, wat voldoende is om de Dodge Durango SRT Hellcat in slechts 3,5 seconden (!) van stilstand naar 60 mph (97 km/h) te slingeren. Is dat een prestatie? Jazeker! Want de Durango SRT Hellcat weegt meer dan 2500 kilo.

Dodge Durango SRT Hellcat haalt net geen 300 km/h

Op Amerikaanse snelwegen mag je maximaal 80 mph (128 km/h), maar als je een Hellcat naar Duitsland verscheept en op de autobahn loslaat, bereikt hij een topsnelheid van 290 km/h. Misschien nog wel indrukwekkender is het trekgewicht van de grote gespierde reus. Hij heeft geen enkele moeite met een aanhanger van 3946 kilo.

Knoeperds van remmen om weer tot stilstand te komen

De Dodge Durango SRT Hellcat is standaard uitgerust met een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Zijn monsterlijke vermogen wordt via een sportonderstel en 20-inch lichtmetalen wielen op het asfalt overgebracht. Om de zwaargewicht ook weer tot stilstand te dwingen, zijn er knoeperds van Brembo-remmen aanwezig: 401 mm vóór en 351 mm achter.

Durango SRT Hellcat alleen voor modeljaar 2021

Volgens Dodge wordt de Durango SRT Hellcat alleen in het modeljaar 2021 geleverd. Daarna zijn de Noord-Amerikaanse kopers dus veroordeeld tot de reguliere Durango-modellen: de 3.6 V6 met 299 pk, de 5.7 V8 met 365 pk en de 6.4 V8 met 482 pk. Die laatste doet op de sprint weinig onder voor de SRT Hellcat, want hij gaat in 4,4 seconden naar 60 mph (97 km/h).

Dodge 6.2 Hellcat-motor met supercharger

Dodge lanceerde in 2015 zijn 6.2 Hellcat-motor. De krachtbron is gebaseerd op de 6.4 Hemi V8 van hierboven, maar krijgt hulp van een mechanische compressor (een supercharger). De Hellcat wordt gebruik in de Dodge Challenger SRT Hellcat, Charger SRT Hellcat en Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Hij is ook los te koop als Hellephant Crate Engine.