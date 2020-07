Subsidie op elektrische auto: Pot al na een dag half leeg!

Leaserijders hebben lang geprofiteerd van voordelen op elektrische auto's, maar nu zijn ook de particulieren aan de beurt. Per 1 juli geldt een subsidie op de aankoop (of private lease) van een volledig elektrische auto voor particulieren. Voor een nieuwe auto krijg je van de overheid 4000 euro, voor een gebruikt exemplaar 2000 euro. De subsidiepot is voor 2020 gevuld met 17,2 miljoen euro, waarvan 10 miljoen voor nieuwe auto's en 7,2 miljoen voor tweedehands auto's.

Subsidiepot is al voor meer dan de helft leeg

En vooral de pot met daarin 10 miljoen euro gaat hard. Al na één dag is hij voor de helft leeg, meldt het AD. Als we 10 miljoen door 4000 euro delen, dan komen we op een aantal van 2500. Zoveel particulieren kunnen dit jaar dus profiteren van een subsidie op een nieuwe elektrische auto. En volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben zich al 1390 mensen gemeld. De subsidie geldt met terugwerkende kracht ook voor auto's die tussen 4 juni en nu zijn gekocht.

Hoe vraag je subsidie op een elektrische auto aan?

Als we kijken naar de subsidiepot voor tweedehandse EV's, dan gaat het minder hard. Er is 7,2 miljoen euro beschikbaar, waarvan tot nu toe 572.000 is gebruikt. In 2020 kunnen 3600 mensen profiteren van 2000 euro subsidie op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Volgend jaar wordt de pot weer bijgevuld. Wil je weten hoe de subsidie op elektrische auto's werkt en hoe je die kunt aanvragen: Autowereld.com geeft in een artikel uitleg.