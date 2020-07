Definitief: BMW M3 en M4 leveren maximaal 510 pk

Hoe komen de nieuwe BMW M3 en M4 er precies uit te zien? Dat zullen we in september weten, wanneer beide aan de wereld worden voorgesteld. Duidelijk is alvast dat ze een nóg geprononceerdere versie van de BMW 4-serie-grille zullen krijgen. Enorme bevertanden dus, die ver in de bumper doorlopen. En naar verdere designdetails kunnen we raden natuurlijk: een rooster achter de voorwielen, dikke wielen, een koolstofvezel dak, een subtiel spoilerrandje en vier uitlaten.

BMW M3 en M4 later ook met vierwielaandrijving

BMW heeft nu alvast de definitieve specificaties bekendgemaakt van de motor: een 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn met 480 pk of 510 pk, afhankelijk van of je de standaard-M3 of -M4 koopt of de Competition-variant. Die eerste is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak. De M3 en M4 Competition zijn voorzien van een achttraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies hebben achterwielaandrijving. Later komen ze ook met vierwielaandrijving op de markt.

Vorige generatie BMW M3 en M4

De huidige BMW M4 (de M3 wordt niet meer geleverd) is sinds 2014 op de markt. Zijn 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn levert 431 pk en 550 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of automaat met dubbele koppeling. Twee jaar na de introductie kwam BMW met de M4 Competition, die tot 450 pk komt. Daarna volgden de M4 CS (460 pk) en M4 GTS (500 pk). Van die laatste twee zijn respectievelijk niet meer dan 3000 en 700 stuks gebouwd.