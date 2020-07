BPM: Waarom veel auto's per 1 juli duurder of goedkoper worden.

Als je in Nederland een nieuwe auto koopt, betaal je BTW en BPM. Die laatste belasting wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van een auto. Hoe hoger die is, hoe meer BPM je betaalt. Dat klinkt erg eenvoudig allemaal, maar dat is het niet. We gaan proberen het op een makkelijk te begrijpen manier uit te leggen.

Oude NEDC-testmethode

Tot 1 september 2018 werden het verbruik en de uitstoot van een auto vastgesteld door middel van een zogeheten NEDC-test (New European Driving Cycle). Die rollenbanktest werd in de basis ontwikkeld in de jaren zeventig en was dus totaal niet meer representatief voor hoe een gemiddelde auto nu rijdt.

Dat kon je zien aan de verschillen tussen het gemeten NEDC-verbruik en het werkelijke praktijkverbruik. Als een fabrikant bijvoorbeeld opgaf dat zijn auto 1 op 20 reed, kon je er donder op zeggen dat hij in de praktijk niet verder kwam dan 1 op 15. Maar de overheid pakte wel die 1 op 20 en de bijbehorende CO2-uitstoot om het BPM-bedrag te berekenen.

Sinds 2018 nieuwe WLTP-testmethode

Als vervanger van de weinig representatieve NEDC-test werd een nieuwe testcyclus ontwikkeld: de WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Die gebruikt een combinatie van rollenbanktests en praktijktests om tot een betere weergave van het werkelijke verbruik en de werkelijke uitstoot van een auto te komen.

Laten we de eerder genoemde voorbeeldauto er weer bijhalen. Die verbruikt volgens de NEDC-meetmethode 1 liter brandstof op 20 kilometer, rijdt in de praktijk 1 op 15, maar wordt door de betere WLTP-meetmethode een stuk nauwkeuriger gemeten op 1 op 16. Nog niet perfect, maar in ieder geval een stuk beter.

Opgegeven uitstoot omhoog, dus ook BPM omhoog

Het is allemaal nog veel ingewikkelder, maar simpel gezegd is het opgegeven verbruik (en de opgegeven uitstoot) van vrijwel alle auto's sinds 1 september 2018 slechter geworden. In de praktijk is er niets veranderd natuurlijk, maar op papier wel. En dat had in Nederland effect op de BPM, die in bijna alle gevallen hoger is geworden. Nieuwe auto's werden dus duurder.

Belangenorganisaties waren boos, want de overheid had beloofd dat de consument niets zou merken van de overgang tussen de NEDC en WLTP. De overheid zou met een oplossing komen, maar dat heeft uiteindelijk bijna twee jaar geduurd. Vanaf vandaag - 1 juli 2020 - wordt de BPM op een andere manier berekend, wat bij veel auto's voor een prijsverlaging zorgt.

Gemiddelde BPM-bedrag ligt iets lager

Volgens onderzoeksbureau JATO lag de gemiddelde BPM per 1 januari 2020 op 13.100 euro. Per vandaag ligt die op 12.775 euro. Let wel: we hebben het hier over de gemiddelde BPM. Sommige auto's worden goedkoper. Andere worden duurder. Maar de gemiddelde trend is dus heel iets omlaag.

Een leuk voorbeeld is altijd de Ford Mustang GT. Het topmodel van de Mustang-reeks - met atmosferische 5,0-liter V8 - kost in de Verenigde Staten 35.000 dollar (omgerekend zo'n 31.000 euro), maar zat in Nederland door zijn forse CO2-uitstoot op 111.000 euro. Door de aanpassingen aan de BPM-berekening daalt die prijs opeens naar 95.000 euro.

En dat zien we bij meer dorstige benzineslurpers. Het komt door een gekke verandering in de BPM-tabel, die uit vijf belastingschijven bestaat. De hoogste schijf is verhoogd en daardoor betaal je niet langer 424 euro BPM voor iedere gram CO2 boven de 150 gram, maar 408 euro voor iedere gram boven de 180 gram.

Opties tellen nu mee voor de CO2-uitstoot

Op verzoek van BNR pikte JATO nog een paar andere voorbeelden uit de prijslijst. Een Porsche Panamera wordt 10.000 euro duurder en een Jaguar XJ met dieselmotor (die wordt kennelijk nog uit voorraad geleverd) juist 10.000 euro goedkoper. De Peugeot 308 en Audi Q5 - beide als diesel - gaan respectievelijk 5400 en 2600 euro omhoog.

Het is onmogelijk om een lijn in de prijsverhogingen en -verlagingen te ontdekken. Dat komt onder meer doordat opties nu meetellen voor de CO2-uitstoot. Ga je helemaal los op de optielijst? Dan betaal je ook meer BPM. Want alles dat zorgt voor meer gewicht, meer rolweerstand of meer luchtweerstand heeft invloed op de opgegeven CO2-uitstoot.