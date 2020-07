Belachelijk: nieuwe Audi E-Tron S heeft 3 elektromotoren, 503 pk en 973 Nm

De Audi E-Tron S en E-Tron S Sportback sprinten in 4,5 seconden naar de honderd. Dat valt een beetje tegen. De Tesla Model X Performance doet het in 2,8 seconden. Wat jammer voor Audi; al die moeite voor niets geweest. Knipoog-smiley.

3 elektromotoren voor Audi E-Tron S

Voor de aandrijflijn hield Audi een soort stoelendans voor elektromotoren. Toen de muziek stopte, zat de achterste motor uit de gewone E-Tron plotseling voorin bij de S-versie. En de voorste elektromotor uit de gewone E-Tron belandde juist achterin. Maar dan wel met z'n tweeën: een voor elk achterwiel. Dus drie in totaal.

Audi noemt dit de eerste in massa geproduceerde elektrische auto ter wereld met drie elektromotoren. Daarmee hint het merk ongetwijfeld naar auto's met drie elektromotoren die in kleine oplage gebouwd worden zoals de Koenigsegg Regera en de Polestar 1 (review).

Driften met een E-Tron

Wat de Audi E-Tron S extra sportief maakt, is de elektrische torque vectoring. Elk van de achterste elektromotoren stuurt de aandrijfkracht direct naar het respectievelijke wiel via een eentraps overbrenging; een mechanisch sperdifferentieel is daarmee niet langer nodig. Als het ESP in de sportstand staat en het Audi drive select-systeem op ‘dynamic’ is ingeschakeld, kun je zelfs driften!

De Audi E-Tron is al een forse auto, maar dankzij de 23 millimeter bredere wielkasten heeft de S-versie een nog krachtiger voorkomen.



Zoals je op de foto's ziet, kunnen de remklauwen worden uitgevoerd in fel oranje met het e-tron-logo. De S-modellen staan standaard op 20-inch lichtmetalen wielen met 285 mm brede banden. 21 inch exemplaren zijn optioneel beschikbaar, later gevolgd door nog grotere 22 inch velgen.

Audi E-Tron S accucapaciteit en actieradius



De Audi E-Tron S accucapaciteit bedraagt 95 kWh – net als bij de gewone E-Tron. De actieradius is 360 kilometer (E-Tron S Sportback: 365 km). De camera’s als buitenspiegels zijn tegen meerprijs leverbaar.



Je kunt de Audi E-Tron S en S Sportback vanaf de tweede helft van juli bestellen. Ze staan vanaf oktober bij de dealers. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.