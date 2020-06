Mooi als koffietafel! Jaguar verkoopt weer nieuwe E-Type-motorblokken

Dit is een kunstwerk. Maar dit is ook het blok van een zescilinder lijnmotor. Het is een klassiek blok, dat meer dan vijftig jaar geleden uit productie ging en in onder meer de Jaguar E-Type en S-Type lag. Je kunt het nu weer nieuw kopen via Jaguar Classic Parts, voor niet minder dan 14.340 pond (omgerekend bijna 16.000 euro).