Gaat de elektrische BMW 3-serie misschien i3 heten?

'Gaat de elektrische BMW 3-serie straks i3 heten?', schreven we in de kop van dit verhaal. Maar dat deden we vooral om nog een kleine slag om de arm te houden. Want eigenlijk is het zo goed als zeker dat de stekker-3-serie als i3 door het leven zal gaan. Zoals gezegd heet de elektrische X3 simpelweg iX3 en krijgt de met batterij uitgeruste 4-serie Gran Coupé de naam i4. Die laatste is eerder dit jaar als futuristische concept car aan het publiek voorgesteld, maar zal in de praktijk gewoon een 4-serie met wat andere designdetails zijn.

Dichte grille, blauwe details

Hetzelfde geldt voor deze BMW i3. Als hij op de markt komt, zal hij van de reguliere 3-serie te onderscheiden zijn aan zijn dichte grille en blauwe designdetails. Waarschijnlijk krijgt hij dezelfde aandrijflijn als de BMW iX3: één elektromotor op de achteras met een vermogen van 286 pk en 400 Nm koppel. Hij wordt gevoed door een 74-kWh batterij, die in de iX3 goed is voor een actieradius van 440 kilometer, dus we verwachten dat de i3 verder komt.