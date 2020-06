Corona-regels: mag je naar Italië op vakantie?

In Italië mag je gewoon met je gezin in een auto reizen. Ga je op pad met mensen van buiten het huishouden, dan moet je 1 meter afstand bewaren (dus maximaal twee mensen op één zitrij) en moet iedereen een mondkapje dragen. Bovendien mag alleen de bestuurder voorin zitten.

Tankstations langs de snelweg zijn open en de meeste openbare toiletten ook. Wederom geldt: afstand houden en mondkapjes op.

Reizen met het openbaar vervoer kan ook, maar het dragen van een mondkapje is verplicht. In Italië moet je 1 meter afstand houden.

Wordt het een leuke vakantie in Italië?

Je moet het zelf leuk maken en afhankelijk van je wensen en plannen, goed je huiswerk doen. Attractieparken, musea, theaters, concertzalen en bioscopen zijn open, maar wel met beperkingen. Het is mogelijk dat bij de ingang je temperatuur wordt gemeten. Ook moet je een mondkapje op en afstand houden van andere mensen. Je mag in Italië beperkt weer naar het strand

Campings mogen open voor dagbezoek en overnachten (maar zijn dat niet altijd), en het gedeelde sanitair mag ook worden gebruikt. Vraag dat voor de zekerheid even na bij de camping in kwestie. Hotels ontvangen toeristen (je moet reserveren), maar wederom geldt: er zijn beperkingen.

Grote evenementen met maximaal duizend bezoekers zijn in Italië toegestaan, mits de bezoekers afstand houden. Je krijgt van tevoren een plek toegewezen.

Reisadvies Italië: hier moet je ook aan denken!

Veel Italiaanse steden hebben een verkeersluwe zone ingesteld, de zogenaamde Zona a Traffico Limitato (ZTL). De regels zijn ingewikkeld, verschillen per stad en de boetes op overtredingen zijn hoog. Parkeer liever buiten de zone.

Spullen die je in Italië verplicht in de auto moet hebben, zijn de gevarendriehoek en het veiligheidshesje (voor de bestuurder en alle passagiers).

In Italië wordt op de meeste snelwegen tol geheven. Je kunt betalen met contant geld, een creditcard en vaak ook met een pinpas. Bij de ANWB kun je een tolbadge kopen voor Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Zogeheten Viacards – te gebruiken bij tolpoorten met het opschrift Carte – zijn te koop langs de Italiaanse snelweg.

In Noord-Italië is op de Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) elektronische tolheffing ingevoerd. Op deze trajecten zijn geen tolhuisjes aanwezig, maar camera’s die de kentekens van voertuigen registreren. Binnen vijftien dagen na gebruik van deze wegen moet je je registreren via apl.pedemontana.com. Voer je kenteken in. Betalen kan vervolgens met een creditcard.

Dit bericht is samengesteld met informatie van de ANWB Reiswijzer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.