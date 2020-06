Bij ons heb je weinig te kiezen: je koopt een auto en daar hoort een kenteken bij. En als je de auto weer verkoopt, ben je ook het kenteken kwijt. In het Verenigd Koninkrijk is dat anders. Daar kun je persoonlijke kentekens kopen. De Driver & Vehicle Licensing Agency (DVLA) begon er in 1989 mee en heeft er sindsdien 6 miljoen verkocht, voor in totaal zo'n 2 miljard pond. Er is zelfs een bloeiende 'tweedehandsmarkt'.

Ruim 7 miljoen voor een kenteken

Om even naar de absolute extremen te kijken: in 2014 telde iemand 400.000 pond, exclusief BTW, neer voor het kenteken 25 O, dat vervolgens op een Ferrari 250 SWB werd geplakt. Andere dure platen zijn 1 D (285.000 pond), 51 NGH (201.000 pond) en 1 RH (196.000 pond). Dat het nog veel krankzinniger kan, bewijst natuurlijk het Midden-Oosten. In Abu Dhabi betaalde iemand in 2008 precies 7,25 miljoen pond voor het Engelse kenteken 1.

Een van de allereerste kentekens

Veilinghuis Silverstone Auctions geeft geen verkoopverwachting voor de kentekenplaat O 9, maar laat weten dat er al enorm veel belangstelling voor is. Op 1 januari 1904 werd in het Verenigd Koninkrijk de Motor Car Act 1903 van kracht. Alle motorvoertuigen moesten vanaf die datum een kenteken hebben, met een eerste letter die de stad van registratie aangaf. Birmingham kreeg de letter O, dus het kenteken O 9 uit begin 1904 is een van de allereerste.

O 9 was decennialang van een Jaguar-liefhebber

De vader van de huidige verkoper - een groot Jaguar-liefhebber - kocht de nummerplaat in 1949 voor 5 pond van de gemeente in Birmingham, wat destijds een heel bedrag was. De auto waarop het kenteken daarvoor zat, was gesloopt en daarom werd het kenteken doorverkocht. In de afgelopen zeventig jaar heeft O 9 op diverse Jaguars gezeten. De eigenaar - die op 1 augustus 100 jaar zou zijn geworden - is inmiddels overleden. Silverstone Auctions verkoopt de plaat voor zijn zoon … op 1 augustus.