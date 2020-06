Revolutie! De nieuwe Ford F-150 is er als ... slik ... hybride

Nou en! Er zijn zoveel hybrides op de markt en Ford is wat dat betreft vooral laat. En dat is waar, maar je moet bedenken dat het Amerikaanse koperspubliek dat voor een pick-up kiest aartsconservatief is. Het was bij wijze van spreken al schokkend dat Ford enkele jaren geleden voor een viercilinder turbomotor koos in plaats van een V6.

Best verkochte 'auto' in de VS

In Europa kan de Ford F-150 ons niet zoveel schelen, overigens, maar in de Verenigde Staten is het slagschip al decennialang de best verkochte auto (al is het strikt genomen - volgens de wet - geen auto, maar een 'lichte' vrachtwagen). Hij concurreert met de Ram 1500 (de nummer twee), Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Toyota Tundra en Nissan Titan.

Welke grille wil je? Er zijn er elf

Over het uiterlijk van de nieuwe Ford F-150 valt eigenlijk weinig te vertellen. Hij lijkt eigenlijk best veel op de gefacelifte versie van de vorige generatie F-150 (de dertiende!). Grappig is dat er elf verschillende grilledesigns op de optielijst staan. Om toch nog iets aan efficiency te doen, zitten er kleppen in de grille, die kunnen sluiten om de luchtweerstand te verminderen.

Minder strenge uitstooteisen

Want ja, er is in de basis natuurlijk niets milieuvriendelijks aan zo'n 5,3 meter lange mastodont met een verticale, manshoge neus. In de Verenigde Staten gelden voor het trucksegment (zoals gezegd, de grote pick-ups zijn officieel bedrijfswagens) veel minder strenge uitstooteisen. Vandaar menig pick-upkoper rondrijdt met een dikke V6, V8 of zelfs V10-diesel onder de kap.



Ford F-150 Hybrid met twinturbo V6

Maar goed, nu is er dus een hybridevariant van de F-150. Die koppelt een 3,5-liter V6 aan een elektromotor en een piepkleine 1,5-kWh batterij. Precieze specificaties zijn nog niet bekend. Wel meldt Ford dat de F-150 Hybrid een actieradius van meer dan 1100 kilometer heeft en ruim 5400 kilo mag trekken.

Dikke V8 komt gewoon terug

Verder zullen er vast nog andere motorvarianten volgen. We gaan er namelijk vanuit dat de 5,0-liter V8 uit de vorige Ford F-150 gewoon terugkomt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de 2,7-liter en 3,5-liter twinturbo V6 en de 3,0-liter turbodiesel. Bovendien betekent een nieuwe F-150 dat er binnenkort ook een nieuwe Super Duty komt (F-250, F-350, F-450, F-550, F-600).

Volledig elektrische Ford F-150

Op termijn komt er van de nieuwe Ford F-150 ook nog een volledig elektrische versie, overigens. Over de specificaties van de aandrijflijn is nog niets bekend. Maar Ford heeft de techniek zo'n jaar geleden al gedemonstreerd in een prototype, dat een set treinwagons (450.000 kilo) met gemak voorttrok.