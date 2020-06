'Verkeersveiligheid in gevaar nu coronamaatregelen soepeler worden'

Het rapport van de Mobiliteitsalliantie wordt deze week overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, aldus De Telegraaf. Momenteel werken veel mensen nog thuis, maar als ze straks weer naar kantoor gaan, zal een groot deel kiezen voor de auto in plaats van het openbaar vervoer. Dit uiteraard om contact met andere mensen te vermijden. Volgens het rapport zal het wegverkeer na de coronatijd bijna 30 procent hoger liggen. De Mobiliteitsalliantie is bang dat daardoor de kans op ongelukken zal toenemen.

Verkeersveiligheid vraagt investeringen

Het samenwerkingsverband adviseert mensen op thuis te blijven werken en - zo mogelijk - de spits te mijden. Daarbij moet de overheid blijven werken aan de verbetering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door meer fietspaden aan te leggen en bestaande knooppunten aan te pakken. Volgens de Mobiliteitsalliantie is er tussen nu en 2040 per jaar 3 miljard euro extra nodig om de veiligheid te verbeteren. De ANWB meldt dat de verkeersdrukte vorige week alweer op 92 procent van het gebruikelijke niveau zat. Dat er nog steeds weinig files zijn, heeft te maken met het feit dat mensen nog steeds relatief gespreid reizen.

Filezwaarte door de jaren heen

Door de uitbraak van het coronavirus wordt 2020 een uitzondering op de ontwikkeling van de filezwaarte (lengte keer duur van de files) in ons land. In 2019 nam de filezwaarte met liefst 17 procent toe. Dat was in de jaren daarvoor 20 procent (2018), 0,6 procent (2017, toe te rekenen aan de verbeterde infrastructuur rond Amsterdam), 12 procent (2016) en 20 procent (2015). Uit eerder onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt we het in de file steeds minder storend vinden. In 2010 vond 72 procent in de file staan nog onacceptabel, in 2019 lag dat percentage op 'slechts' 35 procent.