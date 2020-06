McLaren gaat failliet als er niet snel wat gebeurt

Het gaat zo slecht met McLaren dat er drastische maatregelen worden getroffen. De fabrikant van onder meer de 570S, 720S en Senna is dubbel geraakt door de coronacrisis: niet alleen zijn de autoverkopen ingezakt, ook de inkomstenstroom uit de Formule 1 is opgedroogd. Daarom heeft McLaren aangekondigd een derde van zijn personeel te ontslaan. Ook denkt het bedrijf eraan om een deel van zijn Formule 1-team te verkopen. McLaren heeft op zeer korte termijn geld nodig om zijn toeleveranciers te kunnen betalen.

Fabriek en Formule 1-auto's als onderpand

McLaren Holdings Limited is nu op zoek naar een bedrag van 650 miljoen pond (meer dan 718 miljoen euro). Als onderpand biedt McLaren zijn fabriek in Woking en zijn collectie van historische raceauto's aan. Bestaande investeerders zijn daar echter op tegen. Ze wijzen naar een deal uit 2017, toen McLaren financiële middelen nodig had om voormalig directeur Ron Dennis uit te kopen. Er werd toen 525 miljoen pond opgehaald, met - zo zeggen de investeerders - onder meer de verzameling F1-wagens als onderpand. En je kunt die niet dubbel verpanden, vinden ze.

McLaren verzoekt rechter om snelle behandeling

Maar nu heeft McLaren op zijn beurt die investeerders aangeklaagd. De rechtszaak dient al snel (op 2 juli), want de rechter heeft - op verzoek van de fabrikant - de behandeling naar voren gehaald. McLaren beweert in grote financiële nood te zitten. Als dit conflict niet meteen wordt opgelost, gaan we failliet, aldus het bedrijf.