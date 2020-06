Fiat Chrysler krijgt miljardenlening van Italiaanse staat

De coronacrisis heeft in de auto-industrie gezorgd voor kelderende verkopen. De ene na de andere fabrikant meldt dat er kosten bespaard moeten worden en ontslagen zullen vallen. Begin juni bevestigde Renault dat het een lening van 5 miljard euro van de Franse overheid krijgt. En nu is Fiat Chrysler dus aan de beurt.

Hulp voor gehele automotive sector

Het bedrijf krijgt een lening van 6,3 miljard euro van de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo, waarvoor de Italiaanse overheid voor 80 procent garant staat. De lening moet binnen drie jaar terugbetaald worden en is niet alleen bedoeld om Fiat Chrysler te helpen, maar ook de verdere automotive sector, waarin ongeveer 10.000 ondernemingen actief zijn.

Fiat Chrysler in Nederland geregistreerd

Het verzoek van Fiat Chrysler om een noodlening is in Italië controversieel. Fiat Chrysler is officieel geregistreerd in Nederland, is deels Amerikaans en staat op het punt om te fuseren met PSA, de moedermaatschappij van Citroën, DS, Opel en Peugeot. Ook is Fiat Chrysler van plan om in 2021 5,5 miljard euro aan dividend uit te betalen. Dit als onderdeel van de fusie met PSA.