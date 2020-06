Over drie weken gaan we de Polestar 2 testen in Nederland. Zodra we de volledig elektrische 5-deurs hatchback in het echt ziet, weten we of we het een mooie auto vinden. Op foto’s komen het design en de verhoudingen niet helemaal lekker uit de verf.

Performance Pack voor Polestar 2: prijs 6000 euro

Mooi of niet, feit is dat je de Polestar 2 extra sportief kunt maken door het optionele Performance Pack te bestellen. Voor 6000 euro krijg je een Brembo-remsysteem, handmatig instelbare Öhlins Dual Flow Valve dempers en 20-inch lichtmetalen wielen. Dat zijn andere wielen dan het 20-inch gereedschap dat je voor 1000 euro kunt aanvinken. Standaard staat de Polestar 2 op 19-inch lichtmetalen wielen.

Bekend van de Polestar 1

We kennen de Öhlins DFV-dempers al van de Polestar 1 (review). Je kunt ze handmatig verstellen en er zijn 22 standen om uit te kiezen. Het kan dus even duren voordat je standje 'precies goed' hebt gevonden.

De Brembo-remklauwen scherpen de remprestaties verder aan, maar zijn ook ontwikkeld voor een maximale regeneratie. Zo dragen ze bij aan een optimale range.

Pimp je Polestar 2 met Zweeds goud

Het design van de Polestar 2 kwam al bod. Het toeval wil dat het Performance Pack ook invloed heeft op de uitstraling van de auto. Het pakket bevat namelijk remklauwen, ventieldoppen en veiligheidsgordels die zijn uitgevoerd in ‘Zweeds goud’. Nou zijn goudkleurige ventieldoppen compleet overbodig, maar gouden remklauwen staan de Polestar 2 best goed.