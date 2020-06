Ontdek de nieuwe Opel Mokka - het nieuws in 6 weetjes

Weetje 1: Meer Opel-modellen gaan er zo uitzien

De nieuwe Opel Mokka is het eerste model met Opels nieuwe familiegezicht. Andere modellen van Opel gaan er dus ook zo uitzien. Het design heeft zelfs een naam: Opel Vizor. Eigenlijk kennen we deze snoet al, want hij lijkt exact op die van de Opel GT X Experimental - een conceptcar uit 2018. De vijftig jaar oude Opel Manta diende als inspiratie.

Weetje 2: Het Opel Mokka dashboard is hypermodern

Zowel de buitenkant als de binnenkant is nieuw. De Pure Panel-cockpit voegt twee beeldschermen samen tot een horizontaal uitgestrekt mega instrumentarium. Vergelijkbaar met dat van de Mercedes A-klasse (test).

Zo’n groot scherm kan er flitsend uitzien, maar Opel lijkt andere plannen te hebben. Volgens het persbericht ‘zijn er geen nutteloze decoratieve animaties te vinden in de nieuwe Mokka’ en ‘alle overbodige visuele prikkels ontbreken’. Dus we kunnen een aquarium (zoals in de Honda e) wel vergeten?

Op de middenconsole zitten fysieke knoppen voor de klimaatregeling. Mokka’s met een automaat krijgen geen grote keuzehendel maar een kleine schakelaar.

Weetje 3: Mokka-e actieradius bedraagt 332 km

Net als bij de Opel Corsa (test) het geval is, kun je de nieuwe Opel Mokka bestellen met een verbrandingsmotor of een elektromotor. De Mokka-e levert 136 pk en 260 Nm, en heeft een accupakket van 50 kWh. Dezelfde specificaties als de elektrische Corsa-e, Peugeot e-208 en e-2008 en de DS 3 Crossback E-Tense. In de Mokka-e resulteert dat in een actieradius van 322 kilometer.

Weetje 4: De Opel Mokka is veel kleiner geworden

Het vorige Mokka-model dateert nog van voor de overname van Opel door PSA en maakt gebruik van General Motors-techniek. De nieuwe Opel Mokka deelt zijn technische basis met de DS 3 Crossback en Peugeot 2008. En dat heeft gevolgen voor het formaat en gewicht . De compacte suv werd 12,5 centimeter korter en 120 kilo lichter. De wielbasis en de kofferbak zijn wel bijna gelijk (350 liter).

Weetje 5: Opel kikt nog altijd op stoelen en led-koplampen

Bij de onthulling van een nieuwe model, besteedt Opel altijd extra aandacht aan de stoelen en de led-koplampen. Dat zijn de paradepaardjes van het merk. Ook in de nieuwe Opel Mokka zul je lekker zitten. De Mokka is leverbaar met zesvoudig verstelbare ergonomische stoelen, bekleed met alcantara of leer.

Alle versies van de Mokka zijn standaard uitgerust led-dagrijverlichting. Op de optielijst staan adaptieve IntelliLux LED Matrix-koplampen met veertien individuele lichtunits. Met Matrix-verlichting verblind je je tegenliggers niet en dus kun je permanent met grootlicht rijden.

Weetje 6: nieuwe Opel Mokka begin 2021 in Nederland

Je kunt de nieuwe Opel Mokka tegen het einde van de zomer bestellen en de eerste exemplaren staan begin 2021 bij de dealer. Zoals gezegd wordt de nieuwe Opel Mokka ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren. Of de elektrische Mokka-e goedkoper wordt dan 45.000 euro en dus in aanmerking komt voor de subsidie voor elektrische auto's ? Wij denken van wel.