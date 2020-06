Vakantie Duitsland: corona-regels en reisadvies

Corona-regels: mag je naar Duitsland op vakantie?

Ja, je mag naar Duitsland op vakantie. De in- en uitreisbeperkingen zijn opgeheven, maar het kan zijn dat je aan de grens op symptomen wordt gecontroleerd. De kleurcode van het land is aangepast van ‘oranje’ (alleen noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s).

In Duitsland mag je gewoon met je gezin in een auto reizen. Ga je op pad met mensen van buiten het huishouden, dan is het raadzaam om mondkapjes te dragen. Tankstations langs de snelweg zijn open en de meeste openbare toiletten ook.

Reizen met het openbaar vervoer kan ook, maar het dragen van een mondkapje is verplicht. Afhankelijk van waar je in Duitsland bent, moet je 1,5 of 2 meter afstand houden.

Word het een leuke vakantie in Duitsland?

Je moet het zelf leuk maken en afhankelijk van je wensen en plannen, goed je huiswerk doen. Attractieparken mogen open met beperkingen, wat wil zeggen dat ze minder bezoekers toelaten en dat een mondkapje en afstand houden verplicht zijn. Hetzelfde geldt voor musea en stranden.

In de meeste deelstaten zijn theaters, concertzalen en bioscopen nog gesloten. Jammer, want wij kijken actiefilms graag met Duitse stemmen. ‘Die Hard’ is daar ‘Stirb Langsam’.

Campings mogen open voor dagbezoek en overnachten, en het gedeelde sanitair ook. Vraag dat voor de zekerheid even na bij de camping in kwestie. Hotels ontvangen ook toeristen, maar het bijbehorende zwembad is soms nog gesloten.

Grote evenementen met duizend of meer bezoekers, zijn in Duitsland sowieso verboden tot 31 augustus.

Reisadvies Duitsland: hier moet je ook aan denken!

Corona of niet, Duitsland is het land van de Umweltzones en de bijbehorende milieustickers. Zonder zo’n stikker, mag je de milieuzone niet in. Umweltplaketten kun je online bestellen.

Spullen die je verplicht in de auto moet hebben, zijn de gevarendriehoek, het veiligheidshesje en een verbanddoos. Strikt genomen geldt dit alleen voor auto’s met een Duits kenteken, maar wij gaan die discussie liever niet aan met een Duitse motoragent.

Dit bericht is samengesteld met informatie van de ANWB Reiswijzer, de ADAC en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.