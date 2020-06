Op bijgaande foto's draagt de Lamborghini SCV12 nog een camouflage-wrap, maar daaronder is de bekende Lamborghini-vormtaal natuurlijk duidelijk aanwezig. op de foto die van de zijkant is genomen, lijkt de SCV12 zelfs wat op de gelimiteerde Centenario. Het is overigens nog niet bekend hoeveel exemplaren er van de Lamborghini SCV12 worden gebouwd. En ook niet wat-ie gaat kosten.

Meer downforce dan Huracán GT3

De extreme, achterwielaangedreven hypercar wordt binnenkort onthuld. Hij heeft een lichtgewicht chassis van koolstofvezel, waarin de sequentiële zesbak een dragend element is (de achterwielophanging zit aan het transmissiehuis vast). Volgens Lamborghini heeft de SCV12 meer downforce en een grotere aerodynamische efficiëntie dan de Huracán GT3.

Raceles van een Le Mans-winnaar

De Lamborghini SCV12 is een auto in de trant van de Ferrari FXX en McLaren P1 GTR. Kopers kunnen hun auto gebruiken tijdens speciaal voor hen georganiseerde circuitdagen. Lamborghini Squadra Corse zorgt voor de technische ondersteuning. Vijfvoudig Le Mans-winnaar Emanuele Pirro is aanwezig om rijadvies te geven.

Lamborghini SCV12 naar Le Mans?

Vorig jaar bevestigde Lamborghini-baas Stefano Domenicali dat zijn merk mogelijk met de SCV12 gaat meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Vanaf dit jaar wordt de hypercarklasse van kracht. Die vervangt de LMP1-klasse, waarvan het deelnemersveld in de laatste jaren flink is uitgedund. Onder meer Aston Martin, Peugeot en Toyota hebben aangegeven mee te willen doen aan de hypercarklasse. Aston Martin ziet daar vanaf. Het merk zit in de financiële problemen.