Zo werkt CarKey: je iPhone als autosleutel

Je auto vergrendelen of ontgrendelen met je telefoon, is niet nieuw. Wij kennen de functie voornamelijk van elektrische auto’s die een eigen app hebben. Apple CarKey is veiliger en heeft meer mogelijkheden.

CarKey: iPhone als autosleutel

De digitale autosleutel wordt opgeslagen in een beveiligde chip van de iPhone. Voor nu is het nodig om de telefoon tegen de deurklink van de auto aan te houden, maar dat gaat in de toekomst veranderen. De U1-chip die al in de iPhone 11 zit, werkt over langere afstanden.

BMW-rijders kunnen hun digitale autosleutel delen met vijf vrienden. Door restricties op te leggen, voorkomen ze dat hun uitgeleende 5-serie wordt geflitst met 250 km/h. Behalve de topsnelheid, zijn ook het motorvermogen en het radiovolume terug te schroeven.

Accu iPhone leeg? Nog 5 uur CarKey

Wat nu als de auto op slot zit en de accu van je iPhone leeg is? Daar is rekening mee gehouden: zodra je iPhone zo weinig stroom heeft dat hij zichzelf uitschakelt, werkt het toestel nog tot vijf uur lang als autosleutel. CarKey is trouwens ook compatibel met de Apple Watch.

BMW is niet het enige automerk dat Apple CarKey ondersteunt, maar wel de eerste. Zoals BMW ook de eerste was met iPod-integratie en ondersteuning voor CarPlay zonder snoertje. Je bewaart de BMW Digital Key trouwens in de Wallet. In deze iPhone-app zitten ook je virtuele instapkaarten en betaalpassen.