Eindelijk 3-fase laden met de vernieuwde Jaguar I-Pace

Even simpel gezegd betekent het dat de I-Pace daarmee sneller is op te laden. Hang je hem nu aan een 11-kW wallbox, dan kun je zo'n 53 kilometer actieradius per uur laden, wat betekent dat de batterij in ongeveer 8,6 uur helemaal vol is. Aan een 7-kW wallbox haalt de I-Pace een laadsnelheid van 35 kilometer actieradius per uur (volle batterij: 12,7 uur). Ben je onderweg en stop je bij een 50- of 100-kW laadstation, dan is het mogelijk om in een kwartier respectievelijk 63 en 127 kilometer aan bereik bij te laden.

WLTP-bereik van 470 kilometer

Aan de aandrijflijn van de Jaguar I-Pace - die werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2019 - is niet gesleuteld. De suv heeft nog steeds twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 400 pk en 696 Nm koppel. Mocht je actieradius niet belangrijk vinden, dan kun je bij ieder stoplicht in 4,8 seconden naar 100 km/h sprinten. Over de grens - op de Duitse autobahn - haalt de I-Pace een topsnelheid van 200 km/h. Het bereik op een volle accu - waar ten onrechte veel te doen over is geweest - ligt op 470 kilometer.

Nieuw Pivi Pro-infotainmentsysteem

Uiterlijk wijzigingen zijn er nauwelijks. Je kunt de I-Pace nu bestellen met een grijskleurige grille, een zogeheten Bright Pack (dan krijgt de Jaguar verchroomde details) en in een van drie nieuwe lakkleuren (Caldera Red, Portofino Blue en Eiger Grey). Nieuw in het interieur is het Pivi Pro-infotainmentsysteem, dat tot wel 85 procent sneller zou werken dan voorheen. Het is te bedienen via twee touchscreens op de middenconsole, in de grootte 10 en 5 inch.