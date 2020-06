Meteen toen we een foto van de BMW 8-serie Golden Thunder zagen, dachten we: die is er alleen voor China. Waarom? Omdat er in de afgelopen jaren zoveel speciale edities voor het land zijn gemaakt, vaak in het rood met goud, met namen als Dragon 88 of Dragon Edition. Laten we het erop houden dat de smaak van rijke Chinezen niet de meest subtiele is. En de BMW 8-serie Golden Thunder past daar perfect bij.

Coupé, cabriolet en Gran Coupé

Maar nee, de goud met zwarte 8-serie komt wonderwel ook bij ons beschikbaar. De Golden Thunder is een showcase van wat BMW Individual allemaal kan en gaat in september in productie, als 840i, 840d en M850i, in alle drie carrosserievarianten (coupé, cabriolet en sedan … oké, vooruit … Gran Coupé). Hij wordt alleen gemaakt in de kleurencombinatie goud en zwart, al kunnen kopers kiezen of ze metallic- of matzwart willen.

Al draagt een BMW een gouden ...

Opvallende goudkleurige details aan de carrosserie van de 8-serie Golden Thunder zijn de buitenspiegelkappen, de lichtmetalen wielen, de kleine achterspoiler en de striping over de flanken. In het interieur komt de tint terug op de middenconsole en in het stiksel. Op de hoofdsteunen kun je zien waar je in rijdt. 'Edition Golden Thunder', staat er geborduurd. Wat de BMW 8-serie Golden Thunder moet kosten, is nog niet bekend.