'Hogere snelheidslimiet van 130 km/h leidt niet tot meer ongelukken'

Over het algemeen geldt: bij gelijkblijvende omstandigheden gaat een snelheidsverhoging gepaard met meer slachtoffers. Maar dat blijkt in dit geval niet uit het onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Sinds 2012 is het aantal verkeersongevallen op de snelweg gestegen, maar verhoudingsgewijs juist meer op de stukken waar de limiet gelijk bleef. Een verklaring daarvoor heeft de SWOV niet.

Bermbeveiliging

De organisatie noemt de bermveiligheid nog wel een probleem op 130 km/h-wegen (ook nu nog mag je op een aantal snelwegen 130 km/h, maar dan alleen 's avonds en 's nachts). Eind 2019 lagen er, volgens de SWOV, nog te veel niet afgeschermde objecten in de berm op een afstand van minder dan 13 meter. De overheid heeft eerder al afgesproken daar iets aan te doen, maar de situatie is nog steeds niet ideaal.

Stikstofproblematiek

Op 13 maart is de snelheidslimiet op alle Nederlandse snelwegen aangepast naar 100 km/h. Tussen 19:00 's avonds en 06:00 's ochtends mag op veel stukken nog gewoon 120 of 130 km/h worden gereden. De lagere maximumsnelheid is ingesteld vanwege de stikstofproblematiek. De Raad van State deed vorig jaar een uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat stond toe dat de uitstoot van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden later kon worden gecompenseerd. Volgens de Raad van State is dat echter in strijd met Europese milieuwetgeving. Door de uitspraak lagen tienduizenden bouwprojecten stil.