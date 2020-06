Natuurlijk is de Cupra Ateca nu ook vernieuwd!

Cupra is een eigen merk, dat blijft Seat maar volhouden. Tot nu toe zijn alle modellen van het 'merk' echter opgepimpte Seats. Toen Cupra in 2018 op eigen benen werd gezet, was de Ateca de allereerste auto met het nieuwe triballogo op de neus. Waarom hij nu al - na twee jaar - wordt gefacelift? Omdat de Seat Ateca - die in 2016 debuteerde - daaraan toe is en de Cupra dus moet volgen.

Nieuwe Seat Leon

Het uiterlijk van de Cupra Ateca is dus geen verrassing, met als belangrijkste wijziging de grille, die nu meer in lijn is met die van de Seat Tarraco en nieuwe Leon. Daarbij valt op dat het front van de Cupra een stuk agressiever is geworden, met twee venijnig opstaande tanden in de onderbumper.

Akrapovic-uitlaat

De typische Cupra-kenmerken blijven verder hetzelfde. Ateca staat op 19-inch lichtmetalen wielen met oranje accenten, ademt uit door vier ronde pijpen (optioneel is een uitlaatsysteem van Akrapovic) en heeft een interieur dat iets sportiever is aangekleed. Standaard wordt de Cupra geleverd met een digitaal instrumentarium (10,25 inch) en een infotainmentscherm (9,2 inch).

Nog steeds 300 pk

Onderhuids verandert helemaal niets. Voor de aandrijving zorgt nog steeds een 2.0 TSI-motor met 300 pk en 400 Nm, die alle vier wielen aandrijft via een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling. De topsnelheid van de Cupra Ateca ligt op 247 km/h. De suv sprint in 4,9 seconden naar 100 km/h.

Cupra Leon en Formentor

Volgens Seat is de Cupra Ateca - uiteraard - een verkoopsucces. Het merk schrijft dat er alleen in 2019 al 10.000 exemplaren een eigenaar hebben gevonden. En dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar dan met name in Spanje, gokken we. Hier in Nederland hebben wij er nog nooit een gezien. Cupra levert momenteel ook een snelle Leon en introduceert later dit jaar de Formentor.