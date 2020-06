Oeps! Ford wil nieuwe Bronco lanceren op verjaardag O.J. Simpson

Op 12 juni 1994 werden Nicole Brown Simpson - de ex-vrouw van O.J. Simpson - en haar vriend Ron Goldman dood aangetroffen bij het appartement van Nicole. Ze waren neergestoken. O.J. Simpson werd verdacht van de moord, maar gaf zichzelf niet aan bij de politie. Heel Amerika kon live op televisie zien hoe Simpson op de snelweg achterna werd gezeten door de politie. Hij reed in een witte Ford Bronco uit 1993. Drie jaar later nam Ford de suv uit productie.

Ford Bronco is legendarisch

Het model keert dit jaar terug. In Europa haalt het publiek daar slechts de schouders over op, maar in de Verenigde Staten is het een grote gebeurtenis. De Bronco is er legendarisch. En de terugkeer ervan is het equivalent van de terugkeer van de Land Rover Defender bij ons. Maar Ford heeft een ietwat sullige vergissing gemaakt in marketingcampagne omtrent de aankomende Bronco. De officiële introductie stond gepland op 9 juli. En laat dat nou net de verjaardag van O.J. Simpson zijn.

Was dit zo bedoeld?

Dat niemand bij Ford dat heeft onderzocht, lijkt ons erg onwaarschijnlijk, maar kennelijk is het toch zo gebeurt. Ford wil natuurlijk niet dat de associatie met O.J. Simpson (die werd vrijgesproken van de moorden, maar in een civiele zaak toch verantwoordelijk werd gehouden) de lancering van de Bronco overschaduwt, dus is het event uitgesteld naar 13 juli. Al zijn we cynisch genoeg om te denken dat Ford dit misschien wel zo bedoeld had. Alles voor de publiciteit. Toch?