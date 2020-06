Jeep wil dat jij een 'easter egg' bedenkt voor een nieuw model

Waarschijnlijk is de actie alleen maar voor Amerikaanse deelnemers, maar het leek ons toch leuk om de Jeep Easter Egg Adventure met jullie te delen. Ook omdat we dan een lijstje kunnen maken van alle verrassingen die je op de Renegade kunt vinden. De compacte suv - die onderhuids gelijk is aan de Fiat 500X - is in Nederland met afstand de populairste Jeep.

De haaien van Opel

Overigens is het niet alleen Jeep dat 'paaseitjes' in zijn modellen verstopt. Opel doet het bijvoorbeeld ook. Welk model je ook rijdt - Corsa, Astra, Insignia, Grandland X, noem maar op - allemaal hebben ze ergens in het interieur een afbeeldingen van haai zitten: in de bekerhouder, op de scharnieren van het dashboardkastje, in de opbergvakken in de deuren, enzovoort.

Jeep Wrangler-neusjes

Jeep is niet zo eenkennig. Het Amerikaanse merk houdt het niet bij één ding, maar verbergt van alles in zijn auto's. Zo kun je in de Renegade overal kleine Jeep Wrangler-neusjes vinden: in de koplampen en achterlichten, op de binnenspiegel, bij de speakers van het audiosysteem.

Monster van Loch Ness

En zoals je weet zit er om een autoruit altijd zo'n zwarte rand met van die puntjes. Saai, dacht Jeep, want als je goed zoekt, kun je bij de Renegade een heuse Tweede Wereldoorlog-jeep op die zwarte ruitrand vinden, die zogenaamd over de puntjes heen rijdt. Op de Jeep Compass vind je in de achterruit zelfs het monster van Loch Ness.