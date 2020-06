Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 25

+ Top - De Donkervoort D8 GTO-JD70 trekt 2G in de bochten

Naar de sportschool gaan mag voorlopig nog even niet. Maar als je je nekspieren wilt trainen, kun je ook gewoon een Donkervoort D8 GTO-JD70 aanschaffen. Het eerbetoon aan de zeventigste verjaardag van Joop Donkervoort gaat namelijk zo hard de bocht om dat je hoofd met twee keer de zwaartekracht de andere kant op geduwd wordt.

+ Top - Gran Turismo 7 komt eraan voor de PlayStation 5

Gameliefhebbers opgelet! Nee, wacht … opnieuw. Want gameliefhebbers wisten dit al lang. Niet-gameliefhebbers opgelet. Sony heeft vorige week de PlayStation 5 onthuld. De nieuwe spelconsole komt eind dit jaar uit en is interessant voor luie stoel-racers omdat Gran Turismo 7 erop uitkomt.

+ Top - Citroën keert terug naar het c-segment met de ë-C4

Let even niet op de aanstellerige naam (kom op, Citroën … moet dat nou, die puntjes op de e?), want de elektrische ë-C4 is een interessante auto. Hij betekent de terugkeer van Citroën in het c-segment, waar het Franse merk uit vertrok toen er in 2018 geen opvolger kwam voor de C4. Voor de elektro-sceptici: er komen ook gewoon brandstofvarianten van de nieuwe C4.

- Flop - BMW haalt X1-productie weg bij VDL Nedcar

BMW en VDL Nedcar hebben net vorig jaar een contract getekend, waarin staat dat de productie van de X1 sowieso tot 2030 in Born blijft. Maar BMW heeft het - net als andere autofabrikanten - zwaar in deze coronatijd. En daarom komt de prioriteit bij de eigen fabrieken van het merk te liggen. Na 2023 is het, naar verluidt, gedaan met de X1 bij Nedcar.

- Flop - Jaguar Land Rover draait half miljard verlies

"Isn't it ironic", zou Alanis Morissette zingen. Want Jaguar Land Rover was na lang ploeteren eindelijk weer op weg naar winst. En toen kwam de coronacrisis. Die hakte er zozeer in bij Jaguar Land Rover dat er over het boekjaar 2019 (dat tot 31 maart loopt) een verlies van een half miljard euro overbleef.

- Flop - Zo 'grand' is Le Grand Rendez-Vous van Ferrari niet

Ken je de korte film C’était un rendez-vous? Nee, dan moet je even ons verhaal daarover lezen. En zo ja, dan was je misschien benieuwd naar de 'remake' van Ferrari, regisseur Claude Lelouch en coureur Charles Leclerc. Wij ook. Maar helaas valt het eindresultaat vies tegen. Een promofilm voor de nieuwe Ferrari SF90 is het geworden. Een saaie.