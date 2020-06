Kopers Lamborghini Urus zijn grijze muizen

Tot nu toe kon je de Urus niet verregaand personaliseren, maar daar brengt het Centro Stile-designcentrum van Lamborghini nu een beetje verandering in. Kopers van de Urus Pearl Capsule kunnen kiezen uit de kleuren Giallo Inti (geel), Arancio Borealis (oranje) en Verde Mantis (groen), allemaal in combinatie met details in hoogglans zwart, zoals het dak, de achterdiffuser en de bescheiden achterspoiler. De vier uitlaatpijpen van de Urus Pearl Capsule zijn uitgevoerd in matgrijs, dat contrasteert met de 23-inch (!) lichtmetalen wielen in hoogglans zwart. In het interieur zien we een combinatie tussen zwart en de exterieurkleur van de Urus Pearl Capsule.

Ad Personam-kleuren

De speciale Urus is beschikbaar voor het modeljaar 2021. Daarbij zijn er nu een stuk meer kleuren beschikbaar voor de suv van Lamborghini dan eerst. Zoals gezegd is de populairste kleur voor de Urus tot nu toe grijs, met daarna op gepaste afstand geel. Volgens Lamborghini wordt niet alleen het standaard kleurenpakket voor het nieuwe modeljaar uitgebreid, maar komt er ook een Ad Personam-pallet, dat steeds verder wordt aangevuld met nieuwe speciale tinten.

Vrouwelijke kopers

Interessant overigens. Volgens Lamborghini zijn er sinds de introductie van de Urus in 2019 wereldwijd ruim 8300 exemplaren verkocht. Bijna 80 procent van de Urus-kopers heeft nog nooit eerder een Lamborghini gehad. En zo'n 10 procent van de kopers is vrouw; een percentage dat bij de andere modellen van het merk veel lager ligt.