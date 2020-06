Collega Gert schreef het al in zijn nieuwsbericht over de gefacelifte Mercedes-Benz E-Klasse: "Het eerste dat opvalt aan de gewijzigde E-klasse is de 'omgekeerde' grille. Voorheen zat de breedste zijde bovenaan, terwijl hij nu aan de onderkant zit." En dat is bij de E 63 niet anders. Hij kijkt verdrietig. Een beetje als een goudvis die net de jankfilm The Notebook heeft gekeken.

Verticale spijlen

Verschillen met de reguliere E-Klasses zijn er uiteraard. De AMG-versie heeft een grille met verticale spijlen, terwijl de andere E's één horizontale streep en een hele zwerm puntjes in het luchtrooster hebben. En ook als de E 63 je inhaalt, zul je hem meteen herkennen: aan zijn vier uitlaatmonden en zijn kenmerkende V8-brul.

Maximaal 612 pk

Kenmerkend en precies hetzelfde als bij de 'oude' E 63. Want de technici van Mercedes-AMG hebben hun handen niet vuil gemaakt aan de motor. In het vooronder ligt namelijk nog steeds een 571 pk en 750 Nm sterke 4,0-liter twinturbo V8. Althans, als je de 'gewone' E 63 bestelt. De E 63 S heeft dezelfde krachtbron, maar dan met 612 pk en 850 Nm.

Top van 300 km/h

Beide brul-E's zijn standaard uitgerust met een negentraps automaat en vierwielaandrijving. De sedanversie van de E 63 sprint in 3,5 seconden naar 100 km/h. Met een S op de kont snoept hij daar nog 0,1 seconde vanaf. De topsnelheid van alle S-loze E 63's is keurig op 250 km/h begrensd. Als je het AMG Driver's Package bestelt, mag je net zo hard als de E 63 S: 300 km/h.