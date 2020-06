50 jaar Opel Manta

Met de Manta A reageerde Opel bliksemsnel op de immens populaire Ford Capri, die in 1969 was gepresenteerd als de 'Europese Mustang'. Net als de Ford Capri was de Opel Manta een betaalbare gezinsauto met sportieve looks, leverbaar met een enorme reeks aan motoren. Het aanbod begon bij een bescheiden 1.2'tje en liep via diverse 1,6-liters naar een 1.9 met uiteindelijk een krasse 105 pk.

Manta als slachtoffer van de petjesbrigade



De Opel Manta A deed menig jongens- en mannenhart sneller kloppen en met de Manta-posters die alle Nederlandse jongenskamers sierden, kon je vele voetbalvelden volplakken. Maar hoe populair Opels sportcoupé ook was, veel klassiekerliefhebbers halen hun neus op voor de Duitse 'disco-Ferrari'. Dat komt vooral doordat de Manta A op hogere leeftijd in handen viel van de petjesbrigade, die het nodig vond om de auto te 'verfraaien' met allerhande tupperware, foute wielen en stoelhoezen van imitatie-schapenwol. Een zeer twijfelachtig imago was het resultaat. De Manta B (1975-1988) wachtte een vergelijkbaar lot, getuige diens rol als de schrik van Maaskantje in de diverse New Kids-films.

Sportiever front



De grote namen achter de Opel Manta A zijn designchef Chuck Jordan, GM-directeur Bob Lutz en ontwerper George Gallion. Als antwoord op de Ford Capri bedachten Jordan en Lutz de Manta. Ze wilden de coupé naast de al in ontwikkeling zijnde Opel Ascona A in het programma opnemen. Daarbij maakten ze gretig gebruik van bestaande onderdelen van de Opel Kadett en Rekord. Zo bleven de kosten lekker laag. De eerste prototypen van de Opel Manta hadden nog dezelfde neus als de Ascona. Maar Jordan wist voor de Manta een eigen, veel sportiever front door te drukken. Desondanks was de auto zo snel productierijp, dat Opel op het laatste moment nog even een modelnaam moest verzinnen. Van dat sportieve front gaan we binnenkort trouwens een moderne variant terugzien bij de splinternieuwe Opel Mokka.



Waar komt de naam Manta vandaan?



Wederom was het Jordan die het voortouw nam en Giorgetto Giugiuaro belde. Diens designstudio ItalDesign had een auto met de naam Manta gebouwd en Jordan kreeg Giugiaro zo ver dat hij de rechten op deze modelnaam voor 10.000 mark (nog geen 5000 euro) aan General Motors verkocht. En zo kreeg de sportieve Opel de naam van de mantarog. Bij de eerste modeljaren werd een door Gallion ontworpen, gestileerde metalen minirog onder aan de voorspatborden geplaatst. Samen met de diverse aluminium en rvs sierlijsten behoort het nu tot de moeilijkst verkrijgbare Manta-onderdelen.

Wat is de snelste Manta A?



De Opel Manta gold meer als elegante coupé voor alledag dan als ultrasportief rij-ijzer. Uitzondering is de Manta 2800 TE, de krachtigste Manta A ooit. Hiervan zijn slechts 79 stuks gebouwd door het Belgische bedrijf Transeurop Engineering. Met pijn en moeite lepelde deze firma de 2,8-liter zes-in-lijn uit de Commodore in de motorruimte van een Manta 1.9 SR. Met zijn 145 pk knalde hij in 7,5 tellen naar 100 km/h. Toch wilde Opel er niets van weten; de auto mocht niet met Opel-logo worden verkocht en ontbreekt in alle officiële Manta-lijstjes.

Opel Manta A bijna uitgestorven



Van de Opel Manta A werden tussen 1970 en 1975 bijna een half miljoen exemplaren geproduceerd. Daarvan zijn er nu nog maar heel weinig over. In Nederland gaat het om enkele tientallen. Zelfs bij onze oosterburen staan nog maar 700 Manta’s A geregistreerd. Grootste boosdoener: roest. De meeste Manta’s waren al binnen tien jaar doorgerot. Halverwege de jaren tachtig was hun aantal dan ook al gedecimeerd. Vooral na de invoering van de apk in 1985 zijn veel Manta’s A naar de eeuwige schrootvelden vertrokken.



Sportieve successen Opel Ascona A



Met de burgerbroer van de Opel Manta A, de Opel Ascona A, liep het eigenlijk nog slechter af. Van de bijna 700.000 Ascona's A die tussen 1970 en 1975 zijn gebouwd, is nog maar een enkel exemplaar in leven. De huis-tuin-en-keukensedan (oké, hij was er ook als Voyage, een weinig succesvolle driedeurs stationwagon) kende nauwelijks liefhebbers die het de moeite waard vonden om hem voor het nageslacht te bewaren. Onterecht, want de Opel Ascona A kende ook de nodige successen in de autosport. Zo wonnen Walter Röhrl en zijn navigator Jochen Berger met de tweedeurs Ascona SR in 1974 het EK Rally.