Je zult Lamborghini nooit meer op een grote autoshow zien

Nou is het overigens de vraag wanneer (en of) grote autoshows zullen terugkeren. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle evenementen dit jaar afgelast, zoals onder meer de Autosalon van Genève en de New York-autoshow. En ook daarvoor zaten ze al in de problemen. De populariteit van autoshows is tanende. Deelname is duur, er komt steeds minder publiek op af en daarom hebben diverse merken de laatste jaren al vriendelijk bedankt. Ze kiezen ervoor om eigen events te organiseren. Die kun je online immers gewoon de wereld in streamen, waarbij de onthulling niet ondersneeuwt in de nieuwslawine tijdens een autobeurs.

Exclusieve klantenevents

Lamborghini stopt helemaal met grote autoshows. "Wat ons betreft is het belangrijker om een innige band te hebben met onze klanten", aldus communicatiebaas Katia Bassi tegenover Autocar. "We stappen over op een reeks exclusieve klantenevents, zoals modellanceringen, track days en lifestyle-evenementen voor huidige en potentiële klanten. Door de opkomst van het internet en sociale media denken we dat de rol van traditionele autoshows - waar het publiek kennis kan maken met de nieuwste auto's en techniek - minder belangrijk is geworden."

Circuitspeeltje met 830 pk

"Onze klanten willen exclusiviteit, personalisatie en persoonlijk contact", voegt Bassi toe. "Daar past een autobeurs niet bij." Het is nog niet bekend wanneer Lamborghini gaat beginnen met zijn klantenevents. Het eerste model dat op zo'n event wordt onthuld, is waarschijnlijk het 830 pk sterke 'circuitspeeltje', waarvan we vorig jaar een preview te zien kregen.