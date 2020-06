Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 24

+ Top: dromen over de elektrische droomauto Lotus Evija

Je begint met een standaard Lotus Evija. Vervolgens kies je je favoriete kleurencombinatie, ga je naar de wielen en - vooruit - klik je nog een accentkleurtje aan. Niet blij met het resultaat? Geen probleem, dan begin je toch gewoon weer opnieuw? In de Evija-configurator laat Lotus je spelen met de vele mogelijkheden die er zijn bij de samenstelling van de 2000 pk sterke elektrische hypercar. Een heel leuke bezigheid: lijkt het net alsof je zelf een van de gelukkige Evija-kopers bent.

+ Top: in de Porsche Cayenne GTS keert de V8 terug!

Wat Porsche betreft hebben de zes- en achtcilinders nog een lange toekomst voor zich! Na de Cayman en Boxster 4.0 met zescilinder boxermotor, keert in de nieuwe Cayenne GTS nu de V8 terug. Met zijn dubbele turbo komt dit 4,4-liter achtcilinderblok aan een vermogen van 460 pk, goed voor een 0-100-tijd van 4,5 seconden en een topsnelheid van 270 km/h.

+ Top: Alpina B5 is de baas van de autobahn

Gaat de Porsche Cayenne GTS je nog niet hard genoeg? De Alpina B5 is haast net zo praktisch en blaast menig supercar op de linkerbaan van de Autobahn woest briesend voorbij. Alpina heeft de motor van de BMW M550i Touring nog eens tegen het licht gehouden en zag ruimte voor een vermogensinjectie naar 621 pk. Daarmee geeft de Alpina B5 slechts 4 pk toe op de BMW M5 Competition, maar die wel met 330 km/h op de klok voorbij blaast.

- Flop: het wordt weer ouderwets druk op de Nederlandse snelwegen

Vond jij het ook zo fijn, die rust op de weg als je geacht werd op je werk te verschijnen? Welnu, die rust is voorbij, nu de coronarichtlijnen steeds verder worden versoepeld. Sterker nog: op sommige plaatsen in Nederland is het weer als vanouds achter aansluiten, en is het weer net zo druk als vóór de coronacrisis. Wel graag anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren, alsjeblieft!

- Flop: een kwart van het Bentley-personeel naar huis gestuurd

Het is een bittere pil, niet alleen bij Bentley maar in de hele auto-industrie. De coronacrisis heeft genadeloos ingehakt op de productie, wat menig fabrikant ertoe heeft gedwongen werknemers te ontslaan. Bij Bentley in Crewe zijn zo'n 1000 mensen hartelijk bedankt voor hun inzet, bijna een kwart van het hele personeelsbestand. Maar de coronacrisis brengt ook lichtpuntjes met zich mee: zo wordt in de gelimiteerde Bacalar alleen nog maar hout toegepast van bomen die al zijn omgewaaid. En daar vaart het milieu weer wel bij.

- Flop: wil jij je toekomstige BMW M4 een naam geven? Denk eens aan Theo of Thea ...

Er zijn ongetwijfeld BMW-liefhebbers die hun auto een naam hebben gegeven. Wie de zinnen heeft gezet op de toekomstige BMW M4 - die het einde van zijn ontwikkeling nadert - willen we de naam 'Theo' voorstellen. Of 'Thea' als een auto voor jou vrouwelijk is. Inderdaad: zoals die twee personages uit oude VPRO-serie Theo & Thea, die net zulke gekke hazentanden hadden als de nieuwe BMW 4-serie. (Foto: vpro.nl)