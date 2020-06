Eerste exemplaren Volkswagen ID.3 missen deze functies

De auto is klaar, maar de software nog niet. Daar komt het bij de Volkswagen ID.3 op neer. Toch worden de eerste exemplaren van de ID.3 1st begin september uitgeleverd aan reserveringshouders.

Volkswagen laat klanten zelf een oplossing kiezen:

Oplossing 1: later terugkomen voor software-update

Neem de ID.3 zo snel mogelijk in ontvangst, maar zonder twee digitale functies. De App Connect-functie en de afstandsfunctie in het head-up display zijn uitgeschakeld.

Het ontbreken van App Connect betekent dat Apple CarPlay en Android Auto niet werken. Dat is een probleem voor alle ID.3-modellen. De afstandsfunctie in het head-up display heeft te maken met het Augmented Reality Head-up Display waar alleen de Volkswagen ID.3 1st Max over beschikt (de duurste uitvoering). Daarbij worden de instructies van het navigatiesysteem op de voorruit geprojecteerd. Maar dat komt dus later.

De oplossing komt begin 2021. Dan breng je de auto terug naar de dealer voor een software-update. Om het goed te maken, krijg je een lidmaatschap voor de ID.3 1st Mover Club. Hiermee heb je “direct contact met Volkswagen”, wat klinkt als je eigen persoonlijke klantenservice.



Oplossing 2: langer wachten

Reserveringshouders die meer geduld hebben, kiezen ervoor om de Volkswagen ID.3 1st later in ontvangst te nemen. In het vierde kwartaal van dit jaar, om precies te zijn. Volkswagen belooft dat tegen die tijd alle functies zijn ingeschakeld en werken.

Volkswagen ID.3 bestellen in juli

Vorige week liet Volkswagen reserveringshouders van de ID.3 weten dat het afronden van de bestellingen in Nederland pas eind juli van start kan gaan. Dit heeft te maken met de typegoedkeuring van de ID.3. Zodra die bevestigd is, mag de auto pas verkocht worden. Volkswagen haastte zich te zeggen dat dit geen invloed heeft op de levertijden. De eerste Nederlanders rijden echt deze zomer in hun Volkswagen ID.3. Ook al ontbreken er twee functies ...