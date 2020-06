Porsche Cayenne GTS krijgt zowaar achtcilinder terug

Porsche Cayenne-kopers hebben ook nu al genoeg te kiezen. In het leveringsprogramma staan de Cayenne E-Hybrid (103.900 euro), de Cayenne (115.300 euro), Cayenne S (134.800 euro), Cayenne Turbo S E-Hybrid (190.200 euro) en Cayenne Turbo (203.000 euro). Waarbij de eerste twee en de laatste twee eigenlijk verkeerd om staan. Om de Cayenne Turbo S E-Hybrid als voorbeeld te nemen: dat is het absolute topmodel van de Cayenne-reeks, maar profiteert door zijn hybridetechniek van een BPM-voordeel, dat hem minder duur maakt dan de Cayenne Turbo.

V8 met twee turbo's en 460 pk

Hoe dan ook, over naar de Cayenne GTS. Die kreeg van Porsche voorheen een 3,5-liter V6 turbomotor mee, maar nu opeens 4,4-liter V8. Opgejaagd door twee turbo's komt het blok aan een vermogen van 460 pk en 620 Nm koppel. Daarmee zit de Cayenne GTS boven de Cayenne S (440 pk), maar onder de Cayenne Turbo (550 pk). Omdat Porsche het zijn klanten zo moeilijk mogelijk wil maken kennelijk, heeft de 462 pk leverende Cayenne E-Hybrid ongeveer evenveel vermogen als de Cayenne GTS. Maar die is meer op efficiëntie gericht, niet op sportiviteit.

Topsnelheid van 270 km/h

Het maakt niet uit of je een Cayenne GTS of een Cayenne Coupé GTS kiest; beide zijn in staat om in 4,5 seconden naar 100 km/h te sprinten (0,6 seconden sneller dan eerst). Pas bij 270 km/h (plus 8 km/h) verliezen beide suv's het gevecht met de weerstand. Standaard zijn ze uitgerust met een achttraps automaat, Porsche Active Suspension Management (met een verlaagd onderstel) en Porsche Torque Vectoring Plus. Optioneel zijn onder meer actieve rolstabilisatie, achterwielbesturing en koolstofkeramische remmen. Beide auto's staan op 21-inch lichtmetalen wielen.

Donkere lichtunits

Kun je een Cayenne GTS onderscheiden van andere Cayenne-modellen? Het antwoord is: ja. Zo zijn de lichtunits van de GTS voor en achter donker getint en is de carrosserie aangekleed met allerlei zwarte details. In het interieur vind je vooral alcantara terug en donker geborsteld aluminium. Wie opteert voor de sportuitlaat krijgt een Cayenne GTS met twee centraal geplaatste ovale uitlaatpijpen. De nieuwe GTS-versies van de Cayenne worden vanaf juli geleverd. De Cayenne GTS kost 178.900 euro, de Cayenne Coupé is er vanaf 183.800 euro.