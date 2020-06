Kia e-Soul goedkoper als bestelauto?

De Kia e-Soul Cargo kost 39.077 euro. Dat lijkt een koopje, want de gewone e-Soul heeft een vanafprijs van 44.985 euro. Ktsjing, een dikke korting van 6 mille. Geen gek idee, want zijn concurrent de MG ZS EV werd opeens 8000 euro goedkoper.

Kia e-Soul ombouwen naar bestelauto

Maar zoals dat gaat met producten voor de zakelijke markt, is de prijs van Kia e-Soul Cargo exclusief btw. In werkelijkheid is de elektrische bestelauto nog duurder dan de personenauto. Hoe kan dat? Kia verkoopt je een gewone e-Soul, plus een conversiekit ter waarde van 2680 euro (exclusief btw, uiteraard). Zodoende bedraagt de prijs van de Kia e-Soul Cargo 47.284 euro – inclusief btw. Plus kosten rijklaar maken.

Elektrische bestelauto voor in de stad

Geen goedkope Kia e-Soul dus, maar wel een emissievrij rijdende bestelauto. Handig om pakketjes rond te brengen in de stad. De laadruimte heeft een inhoud van ongeveer 1 m3. De metalen laadvloer beschermt de het interieur tegen butsen en krassen. Via een luik in de vloer kun je de laadkabel opbergen. Nu maar hopen dat de laadruimte eerder leeg is dan de batterij, want anders kun je er niet bij. Bij een snellader is dat geen ramp, want daar zit al een laadkabel aan. Hoe dan ook, een rek tussen de laadruimte en de voorstoelen beschermt de bestuurder en bijrijder.

Coversiekit los bestellen

De conversiekit is trouwens ook los te bestellen. Daarmee verander je je eigen e-Soul in een bestelwagen. De transformatie is niet definitief, dus je kunt de auto weer terugbouwen naar een personenauto.

Ondertussen gaat onze zoektocht naar een goedkope elektrische auto verder. Vorige week schreven we nog over een elektrische auto private leasen.