Waarom de EU moeilijk doet over de fusie tussen PSA en Fiat Chrysler

Fiat Chrysler Automobiles heeft problemen. Het modellengamma van de Amerikaans Italiaanse autofabrikant veroudert in rap tempo en er is veel geld voor nodig om met nieuwe auto's te komen. Op merkniveau doen eigenlijk alleen Jeep en Ram het goed. Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat en Maserati zijn de probleemkinderen.

Overname van Opel

Groupe PSA heeft de weg omhoog al een tijdje weer gevonden. In 2014 was het Franse concern bijna failliet, maar sindsdien stapelt het succes op succes. Topman Carlos Tavares heeft in 2017 de overname van Opel en Vauxhall in goede banen geleid. Onder leiding van PSA maakt het Duitse merk eindelijk weer winst.

Toegang tot PSA-techniek

De fusie tussen de twee autogiganten moet op jaarbasis een besparing van zo'n 3,7 miljard euro opleveren. Daarbij zijn vooral voor Fiat Chrysler de voordelen groot. Het bedrijf krijgt nu toegang tot moderne PSA-techniek, waarmee in relatief rap tempo nieuwe modellen kunnen worden ontwikkeld. Op zijn beurt krijgt PSA - dat erg op Europa is gericht - via Fiat Chrysler toegang tot Noord-Amerika.

Marktaandeel op bestelwagenmarkt

Samen worden Fiat Chrysler en PSA de op drie na grootste autofabrikant van de wereld, maar dat vindt de Europese Unie niet erg. Maar wel dat het fusiebedrijf straks een marktaandeel op de bedrijfswagenmarkt van 34 procent krijgt. Op plaats twee en drie staan Renault en Ford, met ongeveer 16 procent marktaandeel elk. Volkswagen komt tot 12 procent en Mercedes tot 10 procent.

Europese Unie doet onderzoek

De bestelwagens die Fiat Chrysler en PSA al decennia via de joint venture Sevel bouwen, komen dan onder één onderneming te vallen. De fabrikanten moeten nu snel een oplossing aandragen bij de Europese Unie. Doen ze dat niet, dan volgt er na 17 juni een onderzoek van vier maanden, waardoor de fusieplannen mogelijk uitgesteld moeten worden.