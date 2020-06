Hoe zou jouw ideale Lotus Evija eruit zien?

Een 'time sink', noemen de Engelsen het; een activiteit waar je eigenlijk niets aan hebt, maar die de tijd zo lekker dood. Het spelen van Flappy Bird is er een voorbeeld van (kennen jullie die rotgame nog?), of het gedachteloos scrollen door je Facebook-tijdlijn. Eentje die onder autoliefhebbers populair is, is de online configurator. Want ook al kun je die Aston Martin, BMW M of Porsche toch niet betalen, het is altijd leuk om te kijken hoe je hem zou samenstellen.

In twee kleuren bestellen

Hetzelfde geldt voor de exotische Lotus Evija. De stekker-supersporter komt in een oplage van 130 exemplaren op de markt, kost zo'n 2 miljoen euro per stuk en is waarschijnlijk al lang uitverkocht, maar hem configureren kan natuurlijk geen kwaad (ga naar de Lotus-configurator). Helemaal omdat je hem in twee kleuren kan bestellen (een Evija in geelgroene Lotus-kleuren kan dus) en uit een fikse reeks lichtmetalen wielen kunt kiezen. Dus combineren maar!

Geld van Geely

Lotus is ambitieus. De kleine Britse sportwagenbouwer is enige tijd geleden overgenomen door het Chinese Geely en heeft opeens diepe zakken. Er komt een heel nieuw leveringsprogramma aan, waarvoor de Evija als startschot dient. De elektrische hypercar is 2000 pk sterk en haalt op een volle batterij een WLTP-actieradius van maximaal 400 kilometer. Zijn topsnelheid ligt op 320 km/h. Het sprintje naar 100 km/h is in minder dan 3 seconden afgewerkt.