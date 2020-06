Vanwege de uitbraak van het coronavirus ziet het Formule 1-seizoen er dit jaar heel anders uit. De start is uitgesteld van maart naar juli. In het weekend van 3-5 juli wordt op de Red Bull Ring in Oostenrijk de eerste race van het aangepaste seizoen verreden, meteen een week later gevolgd door een tweede race op hetzelfde circuit.

Ingekort Formule 1-seizoen

Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat het een ingewikkelde puzzel was om in 2020 überhaupt nog een Formule 1-seizoen samen te kunnen stellen. Er zouden dit jaar 22 races worden verreden (een record), maar dat aantal is teruggebracht tot 15 tot 18 (over de definitieve agenda wordt nog onderhandeld).

Twee keer Oostenrijk en Engeland

Van twee keer Oostenrijk gaat het door naar Hongarije (17-19 juli), twee keer Engeland (31 juli-2 augustus en 7-9 augustus), Spanje (14-16 augustus), België (28-30 augustus) en Italië (4-6 september). In de komende weken worden meer data bekendgemaakt. Het Formule 1-seizoen eindigt in december.

Grand Prix op Zandvoort

De eerste acht races van dit seizoen worden sowieso zonder publiek verreden. Het is de reden dat de Grand Prix van Nederland naar 2021 is verschoven. De organisatie van de race op Zandvoort wilde na zo lang wachten - de laatste Dutch Grand Prix werd in 1985 gehouden - per se racefans op de tribunes.

Formule 1-seizoen gered

Formule 1-directeur Chase Carey hoopt dat de coronasituatie in de komende maanden zover verbetert dat races met publiek gehouden kunnen worden, maar voorlopig zit dat er zeker niet in. Hij zegt in ieder geval blij te zijn dat het seizoen 2020 nog gered kon worden op deze manier.

Eerste acht Formule 1-seizoen 2020