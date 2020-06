Eerst nog even de subsidie-regels: de maximum prijs van de elektrische auto mag 45.000 euro bedragen en bij een tweedehands EV geldt de oorspronkelijke nieuwprijs. Vanaf 1 juli kun je de subsidie aanvragen, maar je mag de auto nu al bestellen. In het geval van private lease, moet het contract minimaal 48 maanden duren. En vergeet niet: de subsidiepot heeft een bodem. In 2020 is er budget voor 2500 nieuwe EV's en 3600 occasions.

Wij vermelden eerst het laagste maandtarief (60 maanden en 10.000 km) en switchen daarna naar een realistisch maandtarief van 48 maanden en 15.000 km. Deze waarden hanteren we ook in ons magazine: Auto Review.

Volkswagen e-Golf: 359 euro per maand (exclusief subsidie)

De Volkswagen e-Golf wordt binnenkort afgelost door de Volkswagen ID.3. Zodoende valt er voordeel te halen. Bij Van Mossel betaal je 359 euro per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Voor een contract van 48 maanden (+20 euro) en 15.000 kilometer per jaar (+20 euro) betaal je 399 euro per maand. Trek daar de 83 euro subsidie van af, en je rijdt voor 316 euro per maand in een elektrische Golf.

Autolease Midden Nederland heeft trouwens een vergelijkbare aanbieding.

Renault Zoe: 409 euro per maand (exclusief subsidie)

De Renault Zoe is vernieuwd en Jaap schreef er een enthousiaste rijtest over. Het comfort is uitstekend, de actieradius ruim voldoende en het goedkope plastic uit zijn voorganger is naar de recycleboer verwezen.

De Renault Zoe R110 Life kost 409 euro per maand, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Je kunt 20 euro bijbetalen om het contract in te korten tot 48 maanden, en 28 euro voor een jaarkilometrage van 15.000 kilometer. Dat brengt de leaseprijs per maand op 457 euro. In combinatie met 83 euro subsidie, kom je uit op 374 euro per maand. En dan heb je geen gedoe met accuhuur en accuverzekering – normale kostenposten voor een Zoe.

Renault geeft soms korting op een laadpaal voor thuis – ook in combinatie met private lease. Informeer hiernaar bij de Renault-dealer.

MG ZS EV: 377 euro per maand (exclusief subsidie)

Iedereen wil een suv. Met een leasetarief van 377 euro per maand is de volledig elektrische MG ZS EV een interessant aanbod. Op de website van MG kunnen we contractduur en de kilometrage niet aanpassen, maar bij Van Mossel (de Nederlandse importeur van MG) wel.

Aan een contract van 48 maanden hangt een meerprijs van 32 euro. De upgrade van 10.000 naar 15.000 kilometer kost 22 euro. Dat brengt het leasetarief op 429 euro per maand. 83 euro subsidie eraf en je rijdt in een elektrische suv voor 346 euro per maand.