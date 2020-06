Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 23

+ Top: het regent en dus mogen we met lego spelen

Alsof Lamborghini het wist; na weken van zonnig en (veel te) droog weer, begon het te regenen op het moment dat de Lamborghini Sián van Lego verscheen. Sinds deze week kun je hem kopen. Goed nieuws: hij is goedkoper dan de echte Sián met 819 pk (2 miljoen euro). Minder goed nieuws: je betaalt nog altijd bijna 400 euro. Dan ben je wel even zoet: de Lambo van Lego bestaat uit 3696 stukjes.





+ Subsidie elektrische auto



Elektrische auto kopen? Vanaf 1 juli krijg je 4000 euro subsidie op een elektrische auto, ook als je hem al eerder bestelt en ook als je kiest voor private lease! Daarmee worden sommige elektrische auto's ineens goedkoper dan hun benzine-evenknie. De Mini Electric Cooper S (184 pk) bijvoorbeeld: die kost met subsidie 30.900 euro, terwijl de gewone Cooper S (192 pk) 36.943 euro kost.







- Subsidiepot elektrische auto is piepklein

Die subsidie op elektrische auto's is mooi, maar redacteur Bart Smakman ontdekte een flinke adder onder het gras: de subsidiepot is berekend op 2500 nieuwe EV's en 3600 occasions. Dat is héél weinig! Als je wilt profiteren, moet je dus niet te lang wachten.



- Verkoopcijfers nieuwe auto's blijven maar dalen



De coronacrisis is verwoestend geweest voor de wereldwijde autoverkopen. In mei doken de cijfers in Nederland met 60 procent in de min. Met name Smart (-78%), Alfa Romeo (-76%) en Jeep (-70%) deden het slecht. Toch zijn er pluspuntjes: Porsche verkocht meer auto's dan vorig jaar. En Morgan zelfs 2,5 keer zoveel over de eerste vijf maanden van 2019. Hoeveel precies? Vijf! Dankzij de nieuwe Plus Six. Vorig jaar stond de teller op twee.



- BMW 4-serie is niet moeders mooiste

Het is definitief: de BMW 4-serie krijgt de gevreesde hazentanden. Goed voor het onderscheid met zijn platformgenoot, de 3-serie. Dat wel. Maar we zijn heel benieuwd wat de reacties van de kopers worden als ze oog in oog staan met broer konijn.