Niet álle automerken lijden onder coronacrisis

In januari en februari 2020 was er nog niet zo veel aan de hand met de Nederlandse autoverkopen. Maar nadat Mark Rutte het volk had toegesproken, kwam de klad erin. In maart zetten de Nederlandse dealers 29.385 auto's af, ruim 9100 minder (-24%) dan in 2019. In april liep de verkoop terug tot 15.325 auto's, ten opzichte van 32.701 vorig jaar (-53%). De derde coronamaand op rij duurde de malaise voort en gingen er minder dan 15.000 nieuwe auto's over de dealerdrempels. Een teruggang van 21.668 (-59,1%).

Grote verschillen



Bij zo'n sterke verkoopdaling lijkt het onvermijdelijk dat alle merken harde klappen krijgen. Toch zijn er grote verschillen. Over de periode januari tot en met mei incasseerden Smart (-78%), Jeep (-76%) en Alfa Romeo (-70%) de grootste verliezen. Maar ook Opel (-46%), Tesla (-43%) en Volvo (-38%) verloren meer klanten dan gemiddeld.

Kia doet het relatief goed



Fiat (-30%) en Peugeot (-31%) zitten in de middenmoot, terwijl grote merken als Volkswagen (-27%), Renault (-24%) en Skoda (-23%) het iets beter doen. Toyota (-12%), Land Rover (-9%), Mini (-8,3%) en Kia (-2,2%) komen er opvallend genadig vanaf. Het geringe verlies van de Koreanen zorgt er meteen voor dat Kia momenteel het bestverkochte automerk is na Volkswagen. In mei stond Kia zelfs helemaal bovenaan. De Kia-verkopers brachten afgelopen maand 1782 auto's aan de man, voor het merendeel (e-)Niro's en Picanto's, terwijl er van die laatste nota bene een serieuze facelift aankomt. De collega's van Volkswagen wisten 1570 auto's te slijten en de derde podiumplek was voor de Peugeot-verkopers (1175 auto's).

Opvallende winnaars



Slechts twee merken lieten een verkoopwinst noteren. Het bescheiden Morgan kraaide het hardst victorie. Het Britse merk zag de verkoopcijfers met 150 procent de lucht in schieten, wat volledig te danken was aan de nieuwe Morgan Plus Six. In absolute aantallen is het allemaal wat minder indrukwekkend. We hebben het over precies één Morgan per maand (vijf in totaal dus), tegenover twee stuks in de eerste vijf maanden van 2019. Het enige andere merk dat het tot en met mei beter deed dan in 2019, was Porsche. En niet zo'n beetje ook: een groei van 532 naar 843 auto's (+58,4,2%) betekende dat elk Nederlands Porsche-centrum ruim 100 auto's verkocht. Dat genereerde vast leuke omzetcijfers! Hier heette de bestseller Cayenne, waarvan vooral de coupévariant het goed deed.

Er is hoop

Gelukkig is het dus niet één grote slechtnieuwsshow voor autobedrijven. Na een aanvankelijke duikeling van de cijfers, liet de occasionverkoop in mei juist een opmerkelijk positief resultaat zien: 111.146 tweedehands modellen vonden een nieuwe particuliere eigenaar. Alleen in mei 2019 waren dit er nog meer, maar alle jaren daarvoor lag de meiverkoop veel lager. De voorlopige analyse is dat veel mensen nu een occasion aanschaffen omdat ze het ov willen mijden.



Subsidie elektrische auto's



Een tweede lichtpuntje is de aankomende subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's. Vanaf 1 juli krijg je als particulier 4000 euro van de overheid als je een nieuwe elektrische auto koopt met een maximumprijs van 45.000 euro. Voor een gebruikte EV draagt de regering 2000 euro bij in de aanschafkosten. De hoop is dat dit de meest betaalbare elektrische modellen een kleine boost geeft. We zijn dan ook benieuwd of auto's als de MG ZS EV, Peugeot e-208 en Volkswagen e-Up de Tesla Model 3 (1971 verkochte exemplaren in 2020) voorbijstreven.

Verkoop nieuwe auto's januari-mei*



(2019 tussen haakjes)



1. Volkswagen 15.237 (20.956)

2. Kia 11.261 (11.516)

3. Peugeot 9385 (13.651)

4. Toyota 8982 (10.194)

5. Renault 7879 (10.431)

6. BMW 7845 (11.661)

7. Ford 7819 (8433)

8. Opel 7689 (14.329)

9. Skoda 6201 (8064)

10. Mercedes-Benz 5882 (7277)

* Bron RDC/RAI BOVAG