Waarom is een tweedehands auto kopen in coronatijd zo populair?

De verkoop van nieuwe auto’s heeft flink te lijden gehad van de coronacrisis. In mei 2020 werden bijna 60 procent minder auto’s verkocht dan in mei 2019. Betekent dit dat niemand op zoek ging naar een andere auto? Integendeel. In mei 2020 zijn er veel meer tweedehands auto’s verkocht dan in april. Dat schrijft Independer.

Waarom tweedehands auto kopen?

Independer onderzocht de reden van de populariteit van tweedehands auto’s. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen in het openbaar vervoer. De helft van de OV-reizigers ziet het niet zitten om met een mondkapje in de trein of metro te stappen en kiest voor alternatief vervoer. Daarvan gaat weer meer dan de helft met de auto. De meeste mensen hadden al een auto, maar 1 op de 12 mensen moest er speciaal eentje aanschaffen.

50 procent meer auto's



In mei 2020 werden 111.146 tweedehands auto’s verkocht, een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van april 2020. Dankzij het aantal van mei 2020 worden ongeveer evenveel tweedehands auto’s verkocht als voor de coronacrisis. Als je de cijfers vergelijkt met mei 2019, dan was de verkoop vorig jaar nog vijf procent hoger. Toen werden ruim 118.000 occasions verkocht.

Nieuwe auto kopen

Een nieuwe auto kopen was veel minder populair. In mei 2020 werden er 14.934 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Daarmee wordt de negatieve trend van april voortgezet, toen 50 procent minder nieuwe auto’s werden verkocht dan in april 2020.

De best verkochte auto van mei 2020 is de Kia Picanto. Waarschijnlijk blijft de stadsauto populair, want de nieuwe Kia Picanto facelift komt eind 2020 naar Nederland. Kia is sowieso goed bezig, want het is ook het best verkochte merk in mei 2020.